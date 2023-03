Karel Geraerts communie avec les supporters de l'Union après la victoire à Genk: "Je suis un entraîneur heureux”

Les supporters de l’Union Saint-Gilloise présents dans les tribunes du stade de Genk ne s’y sont pas trompés : après la rencontre, c’est le nom de Karel Geraerts qu’ils ont le plus scandé. Le T1 de la RUSG s’est avancé vers eux pour les applaudir et les remercier. L’entraîneur des Jaune et Bleu a remis son équipe à l’endroit en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, malgré quelques uppercuts contre le Standard, Westerlo et l’Antwerp, récemment. “On n’avait pas su saisir nos moments contre le Standard et Westerlo, ce qu’on a su faire ici contre Genk”, se félicite-t-il. “On a vécu 35 mauvaises premières minutes, où on n’était pas bons dans les duels notamment, mais on a été meilleurs en seconde période, où on s’est même créé plus d’occasions.”