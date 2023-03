Coup dur pour l'Union avant d'affronter Berlin en huitième de finale d'Europa League: "Vertessen ne pourra pas jouer", annonce Geraerts

Karel Geraerts, quelles sont les nouvelles de votre groupe en cette veille de match européen?

"Yorbe (Vertessen) n'a pas pu finir l'entraînement, donc je ne vais pas le cacher, il ne jouera pas contre Berlin. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais bon, on a des solutions pour le remplacer."

Quel est l'état d'esprit après le 3-3 de l'aller? Comment aborder ce match?

"L'équipe est dans une bonne spirale pour le moment et le groupe se réjouit de jouer ce huitième de finale. On est bien mentalement. L'élément clé sera d'être efficace dans les deux rectangles, ce que les deux équipes ont bien fait à l'aller. Il faudra prendre certains risques pour marquer, c'est sûr, mais il ne faudra pas encaisser non plus. On aurait préféré gagner en Allemagne, évidemment, mais avec ce 3-3 au moins on sait qu'on doit gagner cette manche retour. On ne pourra pas se contenter de défendre."

C'est un match historique, pour l'Union, qui peut disputer un deuxième quart de finale européen 63 ans après celui de 1960. Allez-vous jouer là-dessus auprès de vos joueurs?

"Je dois encore réfléchir à mon discours d'avant-match, mais je pense que les joueurs sont bien au courant de tout cela. On sait qu'il y a quelque chose de magnifique à aller chercher, je ne suis pas sûr qu'il faille insister là-dessus. On aura l'occasion d'écrire notre histoire."

On annonce plus de 13 000 personnes dans le stade d'Anderlecht, qui vous accueille pour ce match. Ce sera un record pour votre équipe de jouer devant une telle affluence "à domicile".

"Oui, c'est magnifique de pouvoir jouer devant un public plus nombreux encore qu'au stade Marien. Mais le plus important ne sera pas la quantité mais l'ambiance qu'ils mettront dans le stade. Il faut qu'il y ait cette synergie entre l'équipe et les supporters, et je compte sur eux ce jeudi soir."