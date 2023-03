L'avis de l'expert: revoilà Teddy Teuma en mode patron

Toujours aussi calme balle au pied et juste dans ses gestes techniques, il a beaucoup couru défensivement et a joué un vrai rôle de capitaine pour porter son équipe. Même si El Azzouzi ou Puertas n’ont jamais réellement démérité quand ils ont joué à la place de leur capitaine, il existe clairement une Union avec ou sans Teuma. Son retour en forme est arrivé au bon moment et les fans ne se sont pas trompés en l’ovationnant à sa sortie du terrain à cinq minutes de la fin du match. Celui qui se fait parfois appeler "Dieuma" par certains supporters dans les travées du Stade Marien est bel et bien de retour.

