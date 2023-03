L'Union affrontera Leverkusen en quarts de l'Europa League : "On garde Manchester et la Juventus pour la finale"

À lire aussi

Malgré son actuelle neuvième place en championnat, le Bayer Leverkusen reste un gros morceau même si le club a connu une première partie de saison compliquée. Versés dans le même groupe de Ligue des Champions que Bruges, les Allemands ont fini in extremis troisième devant l’Atletico Madrid leur permettant de passer l’hiver au chaud. En barrages de l’Europa League, le Bayer a éliminé Monaco aux tirs au but. En huitièmes de finale, Leverkusen a connu moins de difficultés en écartant les Hongrois de Ferencvaros (2-0 puis 0-2).

Une star sur le banc de touche

Le changement d’entraîneur réalisé en octobre dernier a certainement donné un second souffle à cette équipe. D’autant que le nouveau T1 n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit de Xabi Alonso qui vit sa première réelle expérience en tant que coach principal. L'ex-milieu défensif passé par Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich a gagné la Ligue des Champions, l’Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur. A la fin de sa carrière, il a entraîné les jeunes du Real avant de prendre en mains l’équipe B de la Real Sociedad. Arrivé en Allemagne pour remettre le Bayer sur les bons rails, l’Espagnol a un bilan de 12 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites en 23 rencontres. "Nous gardons le match contre Manchester ou la Juventus pour la finale, souriait Philippe Bormans, le CEO du club, à l'issue du tirage. L’équipe peut rêver de quelque chose mais nous restons les underdogs. Il faudra se transcender et garder les pieds sur terre."

À lire aussi

Sur le terrain, un nom retient l’attention du côté allemand : Florian Wirtz. Sa rupture des ligaments croisés en mars 2022 a coïncidé avec le début de la moins bonne passe du Bayer Leverkusen. Resté sur la touche durant toute la première partie de saison, le joueur de 19 ans a fait son retour au début de l’année 2023 avec depuis lors un bilan de 2 buts et 6 assists en 12 rencontres. Vu comme l’une des grandes pépites du football allemand, Wirtz a déjà participé à quatre rencontres avec la Mannschaft en s’offrant au passage deux assists. Le milieu de terrain offensif, qui peut aussi jouer comme ailier droit, a la plus grosse valeur marchande du noyau de Leverkusen, qui compte aussi Diaby (ex-PSG) et Hudson-Odoi (prêté par Chelsea), avec une valeur estimée à 70 millions d’euros.