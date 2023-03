”Un match extraordinaire”, “Une grande étape pour le club”, les Unionistes comblés après leur qualification

Comme souvent dans pareil cas, l’équipe s’est montrée solide dans tous les domaines, aussi bien défensivement qu’offensivement ne cédant quasiment rien à l’adversaire. “Nous avons mis de l’intensité et de la qualité balle au pied, continuait-il. Nous savions qu’une petite erreur pouvait se payer cash à ce niveau. Le match aller à Berlin nous a donné de la confiance car nous avions vu qu’ils n’étaient pas si dangereux que cela et que nous pouvions faire des choses au ballon.”

Reste désormais à redescendre sur terre et à être prêts pour le match de Pro League face à Malines qui attend les Bruxellois ce dimanche… “Est-ce que ce sera facile d’attaquer cette rencontre ? Je n’ai jamais joué de match dans la foulée d’un huitième de finale gagné en Europa League donc je vous dirai dimanche soir après le duel face à Malines (sourire).”

Geraerts aux anges

”Je suis fier de mon équipe et fier pour le club”, souriait Karel Geraerts jeudi soir. Certains joueurs rêvent de la finale : “Je ne veux empêcher personne de rêver, mais on verra : dimanche, c’est déjà Malines qui nous attend. En Europe, il y a de tout grands noms et d’autres face à qui on peut peut-être se mesurer. Il faudra rester ambitieux et humble.”

Après deux déceptions contre les Rangers et l’Antwerp en matchs aller-retour, cette troisième a été la bonne : “La différence c’est qu’on jouait à domicile cette fois et qu’on a réussi le plus difficile : trouver la balance entre notre envie d’attaquer et ne pas commettre d’erreur défensive qui aurait permis à Berlin de nous faire mal en contre. Mes joueurs ont été efficaces au bon moment et ont opéré les bons choix.”