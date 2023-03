Une star mondiale comme T1, une pépite à 70 millions d’euros : Ce qu’il faut savoir du Bayer Leverkusen, l’adversaire de l’Union

À lire aussi

Le coach : une star mondiale comme entraîneur

La plus grande star de Leverkusen est certainement assise sur le banc de touche. Depuis octobre 2022, l’équipe est entraînée par Xabi Alonso qui vit sa première réelle expérience en tant que coach principal. L'ex-milieu défensif passé par Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich a gagné la Ligue des Champions, l’Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur. A la fin de sa carrière, il a d’abord entraîné les jeunes du Real avant de prendre en mains l’équipe B de la Real Sociedad. Arrivé en Allemagne pour remettre le Bayer sur les bons rails, l’Espagnol a un bilan de 12 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites en 23 rencontres.

La star : Florian Wirtz, le futur de la Mannschaft

Sa rupture des ligaments croisés en mars dernier a coïncidé avec le début de la moins bonne passe du Bayer Leverkusen. Resté sur la touche durant toute la première partie de saison, le joueur de 19 ans a fait son retour au début de l’année 2023 avec depuis lors un bilan de 2 buts et 6 assists en 12 rencontres. Vu comme l’une des plus grandes pépites du football allemand, Wirtz a déjà participé à quatre rencontres avec la Mannschaft en s’offrant au passage deux assists. Le milieu de terrain offensif, qui peut aussi jouer comme ailier droit, a la plus grosse valeur marchande du noyau de Leverkusen avec une valeur estimée à 70 millions d’euros.

Le parcours : Bruges avant des tirs au but salvateurs

Pour atteindre les quarts de l’Europa League, le Bayer a dû batailler ferme. Versé dans le même groupe que le Club Bruges en Ligue des Champions (1-0 pour Bruges puis 0-0), les Allemands ont fini in extremis troisième devant l’Atletico Madrid leur permettant de passer l’hiver au chaud. En barrages de l’Europa League, l’équipe de Xabi Alonso a éliminé Monaco aux tirs au but. En huitièmes de finale, le Bayer a connu moins de difficultés en écartant les Hongrois de Ferencvaros (2-0 puis 0-2).