Le meilleur reste à venir pour Lapoussin: "Aller chercher le titre et poursuivre la belle aventure européenne"

Geraerts : "Le plus important après une semaine comme ça, c'est de prendre les trois points et ça prouve une force de caractère de mon groupe. Les gars ont fait le nécessaire aujourd'hui et je suis très fier d'eux. Le mental est une de nos forces mais il ne faut pas nous limiter à ça. On est a une belle position au classement, on verra dans 4 rencontres où on est au classement avant de voir ce qu'il est possible de faire dans les Champions Playoffs."

Defour : "On a bien commencé et on savait que l’Union aurait un peu de mal en début de rencontre. On donne un bête penalty et on doit apprendre à défendre plus facilement. On était bien en seconde période mais après ce penalty on a eu du mal, l’Union a encore eu une occasion avec le poteau. On a joué contre une belle équipe et dans ce genre de match, tous les détails ont un une importance. On a eu nos moments mais comme je l’ai dit, il faut apprendre à mieux défendre."

Thoelen : "On n’aurait pas mieux pu commencer mais ils ont des joueurs très forts devant et ça a été compliqué. C’est vraiment frustrant parce qu’on sent qu’on aurait pu faire mieux face à l’Union qui est une des meilleures équipes du championnat."