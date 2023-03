L'avis de l'expert : attention à ne pas laisser des remplaçants de l'Union sur le bord de la route

Mais la frustration doit surtout venir du banc où des éléments comme Nilsson, El Azzouzi et Puertas, qui ont déjà montré leurs qualités, doivent se satisfaire du banc semaine après semaine. Geraerts répète pourtant souvent que l’Union, encore en course sur deux tableaux et qui a un banc plus large que la saison dernière, aura besoin de tout le monde.

Certains éléments pourraient parfois recevoir leur chance pour faire souffler les cadres et pour montrer que tout le monde sera important lors des prochaines grosses échéances. Même si actuellement, il est difficile de contredire les choix du staff unioniste...