Teddy Teuma est de retour à l'avant-plan : “Parfois, je me dis que ce mec est un phénomène”

“Il y a une grande différence entre l’Union avec ou sans Teddy, explique son entraîneur Karel Geraerts. Il est important dans le jeu pour trouver les ouvertures. Ses qualités matchent bien avec le football moderne. C’est mon capitaine et un vrai leader sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.”

Après un gros match de championnat face à l'Antwerp le 15 janvier (un but et un assist), Teuma est rapidement rentré dans le rang. Aussi bien en terme de statistiques qu'en terme d'importance dans le jeu de son équipe. Le joueur semblait alors dans le creux et son tir au but raté en demi-finale de Coupe de Belgique face à l’Antwerp ne l'a pas aidé à se sortir du trou. “Il était clairement dégoûté de l’avoir raté, se rappelle Siebe Van der Heyden. Mais il a fait tellement pour le club, sur et en dehors du terrain, qu’on ne peut rien lui reprocher. C’est lui qui motive les joueurs avec ses speechs avant la sortie des vestiaires. Il s’est amélioré en anglais, mais il le fait plus souvent en français (sourire). Et sur le terrain, il sait faire des gestes techniques incroyables… Parfois, je me dis que ce mec est un phénomène.”

“C’est le capitaine que j'ai connu avec le plus de qualités, continue Senne Lynen. Sa présence facilite mon travail en tant que milieu. Il a eu un coup de mou, mais ce n’est pas le seul, j’ai par exemple aussi connu un moment de moins bien durant quelques matchs. Mais même quand il n’est pas au top, ce qui est rare, Teddy reste important.”

Teddy Teuma a été un des meilleurs Unionistes face à Malines.

Pour certains, sa quatrième place au Soulier d’or fin janvier lui est restée en travers de la gorge. Le soir de la cérémonie, la déception était d'ailleurs bien visible sur son visage quand il a compris qu’il n’était pas sur le podium. “Je ne pense pas que cela lui a fait du mal, avance Loïc Lapoussin. Même si pour moi, au vu des deux dernières saisons, il méritait mieux que sa quatrième place. Teddy est une pièce très importante dans notre système. C’est un vrai capitaine et ce qu’il se passe actuellement à l’Union est en grande partie grâce à lui.”

Dans la foulée de son tir au but raté face à l’Antwerp, Teuma s’est blessé au mollet face à Eupen. Une blessure qui l’a contraint à déclarer forfait lors du huitième de finale aller d’Europa League à Berlin. “Le laisser au repos à Berlin n’était vraiment pas un choix facile”, explique Karel Geraerts. Un choix compliqué mais qui a payé : le capitaine a ensuite joué une bonne heure à Genk avant d’être de retour au sommet face à Berlin puis contre Malines. “C’est vrai que j’ai connu une période difficile, analyse Teddy Teuma. J’avais à cœur de revenir en forme après le tir au but raté et mon pépin physique. C’était important de revenir à 100 %, c’est pour cela que je n’ai pas joué à Berlin. J’ai pris mon temps et cela a payé.”

Reste à voir si le milieu de terrain sera toujours au club la saison prochaine. À 29 ans, il pourrait s'agir du meilleur moment pour franchir un palier dans sa carrière. D'autant qu'il pourrait être arrivé au bout de son histoire après quatre ans et demi passés du côté de l'Union. Et avec un plafond salarial atteint, malgré son statut de capitaine indéboulonnable. “Si Teddy Teuma se dit ‘je suis le meilleur joueur de Belgique, je mérite le meilleur contrat’, je suis d’accord avec lui, expliquait récemment le CEO, Phlippe Bormans, à la télévision néerlandophone. Mais il ne va pas l’obtenir avec nous. Ce serait une mauvaise gestion que de distribuer de gros contrats maintenant.”

Avant cela, l'international maltais a d'autres objectifs. Un quart de finale d'Europa League à bien négocier avant d'attaquer les Champions Playoffs où son équipe ne fera pas de la figuration. “Nous avons montré que nous faisons partie des favoris pour le titre”, avait-il lancé après la victoire à Genk. De l'ambition mais toujours dans un certain calme. Comme lors de chacune de ses célébrations de but.