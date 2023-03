Victor Boniface (Union) suivi de près par l’AC Milan, Naples et d’autres grands

Mister Europe

Ses dernières performances en huitième de finale d’Europa League, avec deux buts et un assist sur les deux manches, n’ont fait que renforcer la tendance : non seulement Boniface est efficace en championnat belge (7 buts et 5 passes décisives), mais il l’est aussi sur le plan européen, ce qui marque les esprits, évidemment : 5 buts et 2 assists en Europa League, plus 5 autres buts en préliminaires de Ligue des champions avec Bodo/Glimt.

À lire aussi

Acheté 2 millions d’euros l’été passé, une somme record pour le club bruxellois, au club norvégien, Boniface rapportera beaucoup plus aux Saint-Gillois, c’est une certitude, si les blessures ne s’en mêlent pas. Il devrait battre le record de 7 millions € signé lors du départ d’Undav pour Brighton la saison passée. Pour atteindre combien ? Cela dépend de l’identité du club acquéreur. Si Boniface n’est pas international nigérian, cela ne signifie pas pour autant qu’il ne peut pas signer dans un club de Premier League puisque ses performances collectives et individuelles lui permettent de cumuler beaucoup de points en vue de l’obtention d’un permis de travail anglais. Boniface n’en est pas encore là, mais on l’a compris : il aura l’embarras du choix, l’été prochain.

L’Union s’est fait une raison

À l’Union, on a déjà compris que garder le phénomène un an de plus relève de la chimère, même s'il est sous contrat jusqu'en 2026. Il devrait déjà quitter Saint-Gilles au prochain mercato et amener une rentrée bienvenue à la trésorerie d’un club qui, comme beaucoup d’autres, est en déficit sans les rentrées transferts… ou Europe, qui ne seront pas négligeables cette année.

Reste cette question : Boniface partira-t-il sur un titre belge, voire européen ? Il a clamé son envie de remporter un trophée avec l’Union. Il n’aura probablement qu’une seule saison pour y parvenir.