Lapoussin écarté de la sélection malgache pour un “comportement inadapté”

Les Malgaches s’inclinaient contre la République centrafricaine ce lundi. Une rencontre que n’a pas disputée l’Unioniste Loïc Lapoussin, comme l’explique son sélectionneur français, Nicolas Dupuis. “Les absences de Rakotonirina, Lapoussin et Ouassiero m’attristent et vont nous pénaliser. L’un, pour motif médical, et les deux autres, pour comportement inadapté que je ne cautionne en aucun cas, ne seront pas sur le terrain”.