Jupiler Pro League : L'Union Saint-Gilloise lève l'option d'achat pour Koki Machida

"Le staff sportif et le club sont convaincus des qualités uniques de notre défenseur et sont donc ravis qu'il reste plus longtemps au club", a précisé l'Union dans son communiqué.

L'Union occupe actuellement la 2e place en Jupiler Pro League avec 65 points, trois de moins que Genk, leader. Le club bruxellois est encore présent sur la scène européenne et affrontera Leverkusen en quarts de finale de l'Europa League.