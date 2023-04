Dans les écuries de Philippe Bormans, le CEO de l’Union : “Les chevaux et les footballeurs ont de nombreux points communs”

À lire aussi

Il y parvient grâce à sa passion pour l’équitation, un hobby qui le suit depuis tout petit. “Mes parents avaient un poney dans leur ferme. Vers 19 ans, j’ai commencé à faire du profit en vendant un poney puis en en rachetant un autre et ainsi de suite. Le lundi, j’achetais les chevaux ; le mardi, je mettais des annonces sur Internet ; le mercredi et le jeudi, je répondais aux nombreuses demandes puis je planifiais des rendez-vous durant le week-end. Mes professeurs pensaient certainement que j’étais très studieux en étant aussi concentré sur mon ordinateur pendant les cours mais je n’étais pas concentré sur ce qu’ils pensaient (sourire).”

guillement "Une fois dans les écuries, j'oublie le football."

Ce qui était d’abord un simple hobby est ensuite devenu un véritable commerce. Puis, rapidement, Philippe Bormans change son fusil d’épaule en se rendant compte du temps que cela lui prend. Il décide alors de se lancer dans l’élevage de chevaux de sauts d’obstacles. Désormais, sa compagne et lui comptent près de soixante chevaux dans leur grande écurie de 4000 mètres carrés gérée par trois personnes au quotidien. “Je suis bien encadré par des gens passionnés, explique Philippe Bormans tout en jetant un œil à l’entraînement de César, l’une de ses pépites. Quand je finis ma journée de travail au stade et que je passe Louvain sur l’E40, je pense aux chevaux. Une fois dans les écuries, j’oublie le football. J’y passe chaque soir une petite heure et c’est assez pour me changer les idées.”

Philippe Bormans est passionné par les chevaux depuis son enfance. ©JC Guillaume

Il y retrouve des chevaux qui, pour certains, ont déjà raflé des titres de champions de Belgique. C’est par exemple le cas de Cristiano, l’un des meilleurs éléments de la bande alors que certains tentent aussi de se distinguer au niveau international. “C’est plus facile d’être champion de Belgique avec les chevaux qu’avec l’Union car il y a plusieurs catégories en équitation, lance Bormans. Je suis quand même plus stressé durant un match de foot que lors d’une compétition équestre car j’ai alors vingt chevaux qui vont sauter durant deux jours. Au football, il faut être performant à un moment bien précis durant 90 minutes. Mais les chevaux et les footballeurs ont tout de même de nombreux points communs : on reconnaît vite lesquels veulent toujours plus s’améliorer et certains veulent plus faire carrière que d’autres. Les blessures jouent dans les deux cas un rôle important et l’aspect mental n’est pas à négliger. Ce sont deux milieux qu’on peut vraiment comparer.”

L’aspect business est aussi présent dans les deux passions de Philippe Bormans. Celui qui est l’un des acteurs principaux du club lors de la négociation des transferts entrants et sortants de l’Union s’occupe aussi de la revente de ses chevaux. “La différence majeure est qu’un cheval ne peut pas donner son avis durant les négociations, sourit-il. Les départs vers d’autres écuries font partie de la vie. À l’Union, le club est une entreprise avec un CA et nous prenons des décisions collectives. Dans l’écurie, je prends les décisions par moi-même. Dans les deux cas, j’essaye toujours de prendre en compte l’intérêt de l’interlocuteur. Je ne pense pas être dur en négociation, j’essaye surtout d’être correct. Et j’ai appris qu’il y avait des gens pas corrects dans les deux milieux… Je peux dire que la gestion de mes chevaux m’a aidé dans la négociation de certains transferts car je sens mieux comment les gens réagissent et fonctionnent.”

guillement "En football comme en équitation, il y a des gens qui ne sont pas corrects."

Au quotidien, sa passion ne prend jamais le dessus sur son métier. Sauf le 18 septembre dernier quand Philippe Bormans a dû être présent loin d’Eupen, où jouait son club, pour les journées portes ouvertes de son écurie. Pour la première et la seule fois, le CEO ratait alors un match de l’Union… Récemment, ses deux passions se sont à nouveau entremêlées quand l’un de ses chevaux a donné naissance à un poulain… en plein déplacement européen de l’Union à Berlin. “Un cheval est né un des seuls jours où je ne dormais pas à la maison. J’ai reçu une notification sur mon téléphone me prévenant qu’un poulain allait naître. J’ai envoyé en urgence mon père qui a parfaitement géré la situation. Ce soir-là, nous avions été bloqués à l’aéroport après notre match à Berlin et avions dû rester une nuit de plus en Allemagne. Si nous avions pu décoller, je serais arrivé juste à temps pour la naissance. Pour l’anecdote, vu que le nom du poulain devait commencer par un “F”, ma compagne a proposé qu’on l’appelle “Flight” en lien avec notre vol raté. Il y en a un qui est né durant un match des Diables Rouges et qu’on a appelé Chadli. J’avais aussi un cheval nommé Niakaté mais il est parti, comme l’ancien joueur de l’Union (NdlR : Youssoufou Niakaté qui joue actuellement à Ettifaq, en Arabie Saoudite). Je n’ai pas beaucoup d’imagination pour trouver des noms donc je laisse cela à ma compagne.”

Chaque soir, Philippe Bormans passe dans son écurie. ©JC Guillaume

À l’image de l’Union qui attaque la dernière ligne droite du championnat, les chevaux de Philippe Bormans sont actuellement lancés dans six mois de compétition intense jusqu’à la finale du championnat de Belgique en août. Une période durant laquelle l’ancien directeur exécutif de Saint-Trond sera en plein mercato estival. Avec toujours ses chevaux qui l’attendront à un jet de pierres de son domicile pour se changer les idées. “Les voir me permet de revenir au club le lendemain avec de nouvelles idées en cas de blocage d’une situation dans un dossier, conclut Philippe Bormans. Je suis persuadé qu’il faut se mettre à 100 % dans son hobby même s’il me cause aussi pas mal de stress. C’est ce dont j’ai besoin car cela remet tout en perspective. Si je n’avais pas cette passion pour les chevaux, je ne pourrais pas faire mon job comme je le fais actuellement.”