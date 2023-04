Il a apporté de la solidité dans les duels et de la vitesse à sa montée au jeu. Sa superbe frappe offre la victoire à son équipe dans les dernières minutes du match.

Moris – 6

Il rentre bien dans son match en réalisant une belle sortie dans les premières minutes. Il n’a ensuite rien dû faire lors du reste de la première période. Après la pause, il ne peut pas faire grand-chose sur l’égalisation via une belle frappe de Bruno.

Sykes – 4,5

Il n’a pas du tout semblé en confiance lors de cette rencontre. Limité techniquement, il a parfois raté des choses basiques. Il a pour le reste joué assez simple et s’est montré important dans les duels aériens. Sorti après l’heure de jeu pour raisons tactiques.

Kandouss – 7

Placé au milieu de la défense, il a été propre dans ses relances et intelligent dans son placement. Il s’est aussi montré solide dans les duels aériens.

Van der Heyden – 6

Il a réalisé un match sobre sans fausse note, se montrant bien solide face à ses adversaires directs et propre à la relance.

Lynen – 6

Il n’a pas eu beaucoup de travail de récupération lors de la première mi-temps et ne s’est pas non plus beaucoup montré offensivement. Après le repos, il est monté en puissance et a été précieux dans le milieu du jeu grâce à son bon placement.

Teuma – 7

Pas assez précis sur les phases arrêtées, le capitaine se rattrape bien en égalisant sur un coup-franc dévié qu’il avait lui même provoqué. Il est toujours aussi important dans les actions offensives grâce à sa technique au-dessus de la moyenne. Ovationné à sa sortie du terrain.

Nieuwkoop – 6,5

Bien en jambes en début de rencontre, il a souvent apporté le surnombre dans le couloir droit. Il est tout proche d’ouvrir le score après 7 minutes de jeu mais son ballon est stoppé de justesse sur la ligne par Schmidt.

Lapoussin – 6,5

Sa vivacité et sa technique a fait très mal aux adversaires. Il a souvent amené le danger grâce à des centres toujours bien calibrés. En deuxième mi-temps, il est un peu rentré dans le rang.

Lazare – 4

Il n’a pas réussi son meilleur match, souvent brouillon balle au pied. Averti pour rouspétances, il n’a pas apprécié sa sortie peu après l’heure de jeu et a balancé de rage sa bouteille d’eau avant de rentrer directement aux vestiaires.

Adingra – 6

Placé aux côtés de Boniface comme deuxième attaquant, il a été intéressant dans les petits espaces. Il a par contre parfois été trop personnel. Il égalise en fin de rencontre mais son but est annulé pour hors-jeu.

Boniface – 6,5

Utile comme pivot dos au but, il est un poison une fois que la balle colle son pied même s’il a parfois trop forcé.

Vertessen – 5

Il a une toute grosse occasion en fin de rencontre mais il croque sa frappe depuis le petit rectangle.

Geraerts – 6

Il a aligné le même onze de base que lors de la dernière sortie de l’Union, face à Malines. Il a décidé de modifier son système tactique après l’heure de jeu ce qui a réveillé son équipe.