Karel Geraerts: "Ce n’est pas notre style de paniquer"

Le T1 de l'Union apprécie la façon dont son équipe réagit, quelles que soient les circonstances. "Ce n'est pas notre style de paniquer lorsqu'on est mené au score, souligne-t-il. On a beaucoup progressé à ce niveau. On insiste sur ce point à la théorie : quoi qu'il arrive, on doit continuer à appliquer notre philosophie sur le terrain et en dehors. Je suis convaincu que cela amène de la stabilité aux joueurs dans beaucoup de circonstances différentes : que l'on gagne, que l'on perde, qu'il y ait des problèmes d'arbitrage ou en tribunes. C'est important que le calme reste présent dans les têtes." C'était encore le cas ce dimanche.

Une stabilité qui fait la force du vice-champion. Comme sa flexibilité, éprouvée ici après la 65e : "C'était très intéressant de voir que mes joueurs ont directement bien répondu au changement tactique malgré le nouveau système de jeu (NdlR : 4-4-2). Ils ont directement trouvé l'espace libre." Avec la réussite que l'on connaît.

Un banc qui fait la différence ; un groupe qui s’adapte aux systèmes tactiques ; une équipe qui ne panique pas : oui, Geraerts a de quoi être un T1 heureux.