Teuma et Puertas évitent le “Canari d’avril” à l’Union contre Saint-Trond

Une formation entraînée par Hollerbach sait forcément ce que “respecter une structure” veut dire, et ses joueurs n’ont pas lâché leur organisation de toute la rencontre. Même lors de 25 premières minutes où ils ont souffert, il y avait peu d’espaces pour permettre à Boniface ou Adingra de s’engouffrer. Le Parc Duden a cru que le plus dur était fait dès la 7e minute, quand Nieuwkoop reprenait du plat du pied un beau centre de Lapoussin. Mais quelques centimètres du ballon n’avaient manifestement pas franchi la ligne, aux yeux des arbitres, et comme la “goal line technology” n’est toujours pas de mise en Pro League, il fallait continuer en se demandant si cela était bien le cas. Van Der Heyden héritait d’un autre ballon dans la foulée, dans le petit rectangle, et l’on ne se doutait pas à ce moment que ce serait en réalité la dernière occasion en or de l’Union avant un long moment, d’autant que les phases arrêtées n’étaient pas très bien exploitées par les Jaune et Bleu.

Bruno, encore lui

C’est un vieux classique du foot : quand vous dominez stérilement, vous vous exposez. Surtout quand Gianni Bruno évolue dans le camp d’en face. L’attaquant liégeois faisait mouche sur son deuxième ballon intéressant, sur un contre où il se jouait trop facilement de Van Der Heyden (0-1, 57e), pour marquer son 15e but du championnat. C’était le seul tir cadré de Saint-Trond sur cette rencontre.

L’Union somnolait, installée dans un faux rythme dont Geraerts tentait de la sortir en rebattant les cartes pour un 4-4-2 qui réveillait les siens, enfin. C’est des pieds de Teuma que venait le premier coup de révolte : le capitaine allait chercher un coup franc intéressant qu’il transformait lui-même directement, bien aidé par une déviation de Konaté (1-1, 73e). La pression montait de deux crans et Lapoussin passait tout près du 2-1 (76e), avant qu’Adingra ne fasse exploser le public bruxellois… toutefois directement refroidi par une position de hors-jeu qui annulait le but de l’Ivoirien (86e). Le frisson suivant était le bon : Puertas ne loupait pas un centre en retrait de ce même Adingra, bien lancé par Lynen. Le Suisse faisait 2-1 et donnait ainsi raison à son entraîneur, qui a encore visé juste, tant en changeant de système à 0-1 qu’en n’hésitant pas à amener du sang frais offensif dans les 25 dernières minutes (Vertessen, Puertas, Nilsson). Avril repart sur de bonnes bases et l’Union continue à franchir les étapes comme un poisson dans l’eau.