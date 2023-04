Cameron Puertas, le soldat de la meute unioniste : “Il n’a rien à envier au trio du milieu”

guillement "J'essaye de placer ma frustration dans mon travail à l'entraînement."

La porte du onze de base lui étant fermée, Cameron Puertas doit se satisfaire de montées au jeu, 33 au total. Avec un temps de jeu de seulement 22 % cette saison, le joueur de 24 ans n’a toujours pas réussi à passer un cap depuis son arrivée à l’Union il y a plus d’un an. “J’essaye de placer ma frustration dans le travail à l’entraînement, avance Puertas. Ce but m’a permis de mettre de côté toute cette frustration engrangée ces dernières semaines. Cela m’a fait plaisir de voir mes coéquipiers fêter ce goal avec moi, ils sont toujours à mes côtés même dans les moments difficiles. Malgré mon faible temps de jeu, je n’ai jamais pensé quitter l’Union cet hiver. Je veux toujours viser une saison pleine avec ce club. Et en attendant, je réponds présent quand on fait appel à moi.”

À lire aussi

Ce discours n’est pas de façade : Cameron Puertas n’a jamais lâché et ne lâchera pas. Loin d’être du genre à semer la zizanie dans le vestiaire, l’ancien joueur de Lausanne a toujours gardé un état d’esprit positif malgré sa situation personnelle peu enviable. “C’est un joueur important sur le terrain mais aussi dans le vestiaire grâce à son magnifique caractère, avance son entraîneur Karel Geraerts. Il a énormément progressé dans son jeu et pousse les autres à faire de bonnes prestations. Je peux comprendre qu’il ne soit pas heureux de sa situation mais je suis fier de la façon avec laquelle il gère cela.”

Puertas doit souvent prendre place sur le banc cette saison.

Arrivé avec l’étiquette de transfert le plus cher de l’histoire du club (un peu plus d’un million d’euros), Puertas a dû faire face aux énormes attentes à son égard. Sautant parfois des sélections de Felice Mazzù la saison dernière, il avait tout de même montré ses qualités de vitesse et d’engagement dans les duels. “Il me fait un peu penser à moi quand j’étais plus jeune, sourit Teddy Teuma. Il a un style atypique avec son gros volume de jeu, son agressivité et sa façon d’harceler l’adversaire. S’il parvient à canaliser son énergie, il deviendra encore plus fort.”

”Il a les défauts de ses qualités, poursuit Anthony Moris. Sa bonne technique le pousse parfois à trop porter le ballon. S’il arrive à jouer plus rapidement et de manière plus simple, il deviendra un excellent joueur. Il faut aussi louer sa mentalité : quand l’équipe joue deux fois par semaine, les remplaçants s’entraînent souvent seuls mais parviennent quand même à faire du bon travail.”

guillement "Il a les défauts de ses qualités"

En attendant de recevoir une nouvelle fois sa chance, Cameron Puertas va retourner travailler dans l’ombre. Entouré par “la meute”, sa garde rapprochée composée de plusieurs coéquipiers proches sur et en dehors du terrain. “Je suis le chef de meute à l’Union et j’ai mes soldats, conclut Teuma. Il y a Kandouss, Lapoussin, Dony et bien sûr Puertas. Nous sommes souvent les uns avec les autres. Surtout avec Cameron qui a un grand coeur et qui a les qualités pour jouer.”

Et qui compte tout faire dans les prochaines semaines pour qu’on se souvienne pendant longtemps du numéro 23 de l’Union…