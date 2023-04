L’académie privée puis les tests à - 10° C avant d’exploser : Gift Orban et Boniface ne resteront plus très longtemps en Belgique

Au pays, comme la plupart des jeunes, ils ont effectué leurs formations dans des académies privées : le Bison FC pour Orban, le Real Sapphire pour Boniface. “Je les ai scoutés au Nigéria, commence Atta Aneke, l’homme qui les a découverts et amenés en Norvège. J’ai un réseau de recruteurs au Nigéria, en Côte d'Ivoire (d’où est sorti David Datro Fofana, qui avait des stats “Haalandesques” à Molde, avant de partir pour Chelsea cet hiver) et au Ghana. Deux fois par an, j’organise un tournoi de détection lors duquel mes scouts sélectionnent des joueurs qu’ils veulent que nous observions.”

Le “magnétisme” de l’un, l’impact de l’autre

Orban, dont la mère est togolaise et le père nigérian, en a justement profité pour se faire remarquer. “Sa qualité de finisseur naturelle sautait aux yeux, continue son agent. Il avait toujours faim de buts et il se trouvait toujours au bon endroit, au bon moment. C’était presque magnétique, un instinct…”

L’histoire est différente pour Boniface. La faute à une convocation internationale : il ne pouvait pas venir au tournoi parce qu’il avait été sélectionné en équipe nationale U20. “Donc, nous avons été à son entraînement et l’avons trouvé là-bas, explique Aneke. De son côté, Victor est très complet et il se met davantage au service du collectif. Il ne marque peut-être pas autant mais son impact… Il travaille dur et a une telle présence athlétique. Les qualités de chacun étaient évidentes mais tu ne peux jamais être sûr qu’ils vont être capables de répliquer leurs performances sur un autre continent, lors d’un test par - 10° C."

Pourtant, les deux ont réussi avec brio. Orban à Stabaek, Boniface à Bodo/Glimt. “Tout le monde le sait en Europe : si tu peux t’adapter en Norvège alors tu peux t’adapter partout, détaille leur représentant. Je ne dis rien de mal à propos de la Norvège évidemment (rires). Mais vu le climat, l’éthique de travail… Disons qu’il faut savoir être indépendant, être prêt à vivre seul dans un appartement. L’Eliteserien (la D1 norvégienne) est une première étape idéale et tu es sûr d’y avoir des opportunités de jeu immédiatement.”

"Boniface avait des opportunités plus intéressantes financièrement que l'Union."

Tout le monde chante le nom de Gift

Dans le cas de Boniface, le séjour en Scandinavie a été long de trois ans. Il s’est illustré en inscrivant 23 buts et en délivrant huit passes décisives (en 66 apparitions). Des performances qui ne sont logiquement pas passées inaperçues. Pisté par des clubs néerlandais notamment, il a finalement pris la direction du Parc Duden. “C’était une décision sage, confie Aneke. Il avait des propositions plus alléchantes financièrement en Eredivisie. Mais nous avons cru dans le projet que l’Union SG nous a présenté.”

Orban, lui, aura fait un passage éclair dans le froid, juste à côté d’Oslo, à Stabaek. Et il n’est même pas resté cinq mois en D2 avant que les Buffalos ne déposent 3,3 millions € sur la table pour ses services. “Je lui ai dit que La Gantoise était une parfaite étape, poursuit son intermédiaire. En plus, les chances de jouer y étaient élevées. Tant lui que Victor se sont parfaitement adaptés à la Belgique. Ils ont beaucoup d’amis dans leurs équipes respectives. S’ils se connaissent ? Depuis qu’ils sont tous les deux en Belgique, ils sont en contact.”

Onze matchs et quatorze buts plus tard, Orban doit sans doute se dire qu’il n’aurait pas pu choisir meilleur endroit que la Ghelamco Arena. “Ce qui est marrant, c’est qu’il est arrivé quand Paul Onuachu est parti, dit Ayomide Oguntimehin, rédacteur en chef de SoccerNet NG. Quand Onuachu a signé à Southampton, je me suis dit : 'Qui va représenter le Nigéria chez vous ?' Puis, Gift s’est offert un doublé dès son premier match (contre Westerlo, le 11 février). Il m’a rappelé Moses Simon. Même pas deux mois plus tard, tout le monde chante son nom dans la rue ici.”

"Après son quadruplé, je lui ai dit : 'C'est incroyable'. Il m'a répondu : 'Non'. Puis, il en a mis trois le match d'après."

Les meilleurs Nigérians de moins de 23 ans

Mais il garde les pieds sur terre. Au même titre que Boniface, que l’AC Milan, Naples ou encore des clubs de Premier League et Ligue 1 sont venus observés récemment. “Ils sont concentrés sur où ils sont maintenant et sur le prochain match, insiste Aneke. Ils sont tous les deux ambitieux. Ils ont des rêves. Sur le chemin vers les sommets, tu ne peux jamais être satisfait. J’ai appelé Gift après son quadruplé contre Zulte Waregem. Je lui ai dit : 'C’est incroyable'. Il m’a répondu : 'Non pas du tout, j’en veux encore plus'. Puis, le match suivant, il en plante trois contre Basaksehir (en Conference League). L’un comme l’autre, ils ne s’emportent jamais. Nous espérons qu’ils feront le prochain pas. Mais ils sont concentrés sur le moment présent. Il faut performer sinon les opportunités ne viennent pas.”

Tant chez nous que dans leur pays natal, la croyance veut que ces opportunités arriveront dès le prochain mercato. “Ce sera un été agité à La Gantoise comme à l’Union, estime Oguntimehin. Boniface préférerait l’Espagne ou la France, mais s’il y a des possibilités en Angleterre pourquoi pas, a-t-il révélé. En tout cas, si vous demandez à quelqu’un ici (et nous sommes dix-neuf millions rien qu’à Lagos) s’ils connaissent Boniface ou Orban, ils vous répondront que ce sont les meilleurs joueurs de moins de 23 ans que nous avons.”

Son agent ne dément absolument pas l’intérêt que suscitent ses deux poulains et s’attend à du mouvement cet été. “Je mentirais si je disais qu’il n’y avait pas d’intérêt pour eux, avoue Aneke. Quand tu as deux attaquants de ce calibre et que tous les clubs du top européen cherchent des numéros 9, ce serait bizarre qu’il n’y en ait pas. Mais, en ce moment, nous ne sommes pas concentrés là-dessus. Nous laissons les clubs gérer cela. Il y a de l’intérêt mais pas d’offres concrètes. Mais tout le monde serait surpris si des équipes ne tentent rien cet été. Mais nous ne parlons à personne pour l’instant.”