L'Union ne veut pas encore penser à l'Europa League : "Ce n'est pas un match de préparation avant Leverkusen"

Pour cette rencontre, Karel Geraerts récupère l’un de ses leaders en la personne de Christian Burgess qui était suspendu. Un retour qui va faire du bien d’autant que l’Union reste sur sept matchs de championnat avec au mois un but encaissé. "Burgess est un joueur important sur le terrain et en dehors de celui-ci, avance le T1 unioniste. Avec sa personnalité de leader, il aime prendre les choses en mains et cela se reflète sur l'équipe. Ce petit but qu’on a l’habitude d’encaisser est le point à corriger. Nous avons réalisé beaucoup d’analyses à ce sujet et nous progressons dans ce domaine. »