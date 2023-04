L'Union récupère Burgess: "Un joueur important sur le terrain et en dehors de celui-ci"

Pour cette rencontre, le T1 unioniste pourra à nouveau compter sur Christian Burgess, de retour de suspension. "Burgess est un joueur important sur le terrain et en dehors de celui-ci, avance Geraerts. Avec sa personnalité de leader, il aime prendre les choses en mains et cela se reflète sur l'équipe. Mais cela me rend fier de voir le travail réalisé par la défense en l'absence de Burgess. Sykes a fait de bonnes prestations et a montré qu'il y avait des joueurs prêts en cas de blessure ou de suspension."

Le groupe est au complet puisqu'aucun blessé n'est à notifier. Karel Geraerts devra donc faire des choix et des joueurs comme Dennis Eckert Ayensa pourraient ne pas être repris.