À l'Union, Guillaume François est à la recherche de temps de jeu : "Ma sortie de la liste européenne est ma plus grosse frustration"

Joueuse de hockey professionnelle, la gardienne de l’équipe nationale et du Watducks connaît les sacrifices à réaliser au plus haut niveau. "C’est vrai qu’on revient parfois à la maison avec de la frustration après nos entraînements", explique celle qui est aussi échevine à Waterloo.

Entretien croisé entre deux sportifs qui pourraient tous les deux fêter un titre de champion en fin de saison...

Aisling, quel regard portez-vous sur la saison de Guillaume ?

Aisling D’Hooghe : "Je trouve qu’il est encore au top physiquement et qu’il arrive toujours à suivre le rythme. Ce n’est certainement pas évident d’avoir peu de temps de jeu mais chapeau à lui pour la façon avec laquelle il attaque chaque entraînement et chaque match."

Guillaume François : "Je ne m’attendais pas à un si faible temps de jeu. La première partie de saison s’est passée comme je le pensais en étant un numéro 2 prêt à remplacer Nieuwkoop en cas de besoin. Quand le coach a parfois mis Lapoussin sur le flanc droit pour avoir une version plus offensive, cela a encore plus réduit mon temps de jeu. Le coach tente encore de me donner des minutes quitte à me faire rentrer en attaque quand il faut garder un résultat. Si je me base sur mon temps de jeu, il y a une petite déception cette saison. Mais la balance reste positive grâce aux bons moments vécus avec le groupe."

guillement "Si je me base sur mon temps de jeu, il y a une déception cette saison."

Qu’est-ce qui est le plus frustrant dans cette situation ?

G. F. : "Ma plus grosse frustration est le fait d’avoir été sorti de la squad-list européenne. C’est ma seule grande frustration de la saison. J’accepte mon faible temps de jeu en championnat mais j’ai plus de mal avec ma mise à l’écart au niveau européen. Même si je vis encore les expériences avec le groupe, la frustration est énorme quand je dois prendre place en tribune au début des matchs."

A. D. : "Je pense que j’ai encore plus mal réagi que lui (sourire). J’étais très déçue mais sans trop le montrer car c’était déjà assez compliqué pour lui de gérer cette situation. Si j’avais été à sa place, j’aurais été encore plus frustrée car j’ai un caractère beaucoup plus ‘dérangeant’ que le sien. J’aurais été un peu plus énervante aux entraînements. Malgré cette grosse déception, il a réussi à garder un état d’esprit positif."

G. F. : "Je suis quelqu’un qui sait relativiser mais, même avec le recul, je ne comprends pas cette décision. J’ai déjà connu de nombreuses déceptions dans ma carrière comme des non-sélections ou des contrats non prolongés. Je pense avoir su toujours accepter mais pour accepter il faut comprendre. Et j’avoue que je n’ai pas vu venir cette décision car je pense avoir ma place dans cette liste. Dans la foulée, il faut trouver des points de motivation pour continuer. Je n’ai pas voulu changer ma manière d’être par rapport au groupe car ce ne sont pas les joueurs qui ont pris cette décision."

Guillaume François était présent à Berlin pour le huitième de finale même s'il n'a pas pu jouer. ©BELGA

Parlez-vous entre vous de vos métiers de sportifs ?

G. F. : "Il n’y a pas une déconnexion totale quand on rentre le soir à la maison mais nous ne passons pas des heures à refaire nos matchs. À force de cotoyer le niveau professionnel, on sait sentir quand l’autre a envie de discuter ou pas. On peut sentir l’état d’esprit car on connaît le genre d’expérience."

A. D. : "On ne refait pas nos matchs mais on se parle parfois de certains entraînements. Par exemple quand le coach a mal sifflé (sourire). On revient à la maison parfois avec de la frustration."

Est-ce plus facile d’être remplaçant dans une équipe qui tourne ou bien ou la frustration est d’autant plus grande de voir les bons résultats s’enchaîner sans vous ?

G. F. : "Au début de ma carrière, j’aurais très mal vécu la situation actuelle. J’aurais montré constamment mon mécontentement à l’entraînement. Mais avec le recul, c’est plus facile d’être remplaçant dans une équipe qui gagne d’autant que nous vivons des choses incroyables : le titre en D1B, la lutte pour le titre en D1A, l’Europa League… Cela aide à relativiser et à accepter plus facilement la situation."

A. D. : "De mon côté, je n’ai jamais connu cette situation de remplaçante en club. J’ai la chance d’être tout le temps titulaire au Watducks. Quand je suis arrivée en équipe nationale, ma place était aussi quasiment indiscutable jusqu’à ma grossesse. Après la naissance de notre fils, je suis revenu dans l’équipe mais je dois plus me battre pour ma place car les filles ont pris de l’expérience et de la confiance."

À lire aussi

Même si le hockey est différent, auriez-vous accepté cette situation de se retrouver plus souvent sur le banc que sur le terrain ?

A. D. : "J’aurais eu beaucoup plus de mal que Guillaume d’accepter la situation. Je n’ai jamais commencé le hockey, qui n’est pas mon seul job, pour gagner de l’argent. Vu les sacrifices que cela demande, j’aurais des difficultés à faire tout cela pour me retrouver sur le banc."

Aisling D'Hooghe et Guillaume François, un couple de sportifs professionnels. ©DR

Quel est le caractère de Guillaume en dehors du terrain ?

A. D. : "C’est un véritable médiateur qui va se battre pour garder de la sérénité dans un groupe. Il va essayer de trouver l’harmonie entre les différentes personnes. Il va toujours faire en sorte que tout le monde ait son mot à dire sans vouloir être plus important qu’un autre."

Pensez-vous quitter l’Union cet été si la situation n’évolue pas d’ici là ?

G. F. : "Beaucoup de choses peuvent changer d’ici la fin de saison. Contractuellement, je suis encore attaché à l’Union jusqu’en juin 2024 et je m’y sens bien. Je suis encore focus sur la fin de carrière de joueur mais il y a cette perspective de pouvoir travailler à l’Union à plus long terme qui m’intéresse. Si je devais choisir maintenant, je continuerais à l’Union la saison prochaine mais il faudra analyser la situation en fin de saison."

guillement "Guillaume va toujours chercher l'harmonie entre les différentes personnes."

Aisling, le voyez-vous continuer dans le football après sa carrière ?

A. D. : "Je ne le vois en tout cas pas s’asseoir derrière un ordinateur et faire des horaires de bureau tous les jours (sourire). C’est quelqu’un qui sait bien parler et bien analyser les matchs. Il a déjà fait quelques apparitions sur les plateaux télés comme analyste et c’est quelque chose qu’il aime beaucoup. Il fera certainement quelque chose lié de près ou de loin au football mais certainement pas un job de bureau."

Qui a le plus de chances d’être champion de Belgique : l’Union ou le Watducks ?

A. D. : "L’Union !"

G. F. : "Nous sommes tous les deux bien placés pour jouer les playoffs. Ce sera plus brut au hockey car les quatre premiers s’affrontent via des demi-finales puis une finale. La Gantoise est très forte avec de nombreuses filles de l’équipe nationale. Chez nous, l’Union n’est pas favorite car Genk a fait un très joli parcours même si l’écart se ressert. Ce serait en tout cas le rêve de fêter un double titre de champion de Belgique à la maison."

A. D. : "L’Union est mieux placée car la Gantoise semble plus forte sur papier. Mais nous avons fait match nul contre les Gantoises en début de saison donc on ne sait jamais ce qu’il peut arriver (sourire)."