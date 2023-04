Les Unionistes lucides après le partage à La Gantoise: "Gand méritait de revenir au score"

À lire aussi

Teuma: On est déçu, car on voulait gagner après cette bonne première mi-temps, mais le score est logique quand on regarde la deuxième période. Ils nous ont mis plus de pression, on a fait plus de mauvais choix qui nous ont fait reculer et leur donner confiance. Concernant leur pénalty, on a la même main en première mi-temps, mais là le VAR dort. Je ne vais pas plus parler de l’arbitrage, vu qu’on a pas eu assez d’occasions après la pause. Gand méritait de marquer et de revenir au score."

Geraerts: "On se sent déçu ce soir. On a eu une première mi-temps avec pas mal d’opportunités, mais on était moins bon en deuxième. On est tout de même resté bien organisé. Pour moi c’est clair, soit l’arbitre ne donne aucun pénalty aujourd’hui, soit il doit en donner deux, dont un pour nous. Je ne comprends pas bien le raisonnement, mais je ne suis pas le seul je pense. C’est encore un peu tôt pour savoir ce que Lazare a comme blessure, mais les premières nouvelles sont rassurantes."