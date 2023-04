L'homme du match - Moris - 7,5

Il sort un superbe arrêt après seulement trois minutes de jeu devant Castro-Montes. Il s'est montré précis dans ses dégagements et a encore dévié un ballon dangereux en première période. Après la pause, il sort un magnifique double arrêt sur l'action qui amène le penalty gantois sur lequel il est pris à contrepied.

Kandouss - 6,5

Parfois imprécis à la relance, il a tenu tête à Cuypers puis à Tissoudali en se montrant intelligent dans son placement.

Burgess - 6

Pour son retour dans le onze de base après deux matchs de suspension, il a été important défensivement même s'il a eu du déchet à la relance.

Van der Heyden - 6,5

En première période, il met fin de justesse à une action dangereuse en tacklant parfaitement devant Orban. Pour le reste, il a été solide défensivement

Lynen - 6

Dans un rôle très défensif, il a bien couvert les montées de Teuma en étant souvent bien placé dans le milieu du jeu. C'est lui qui touche involontairement le ballon du bras sur l'action menant le penalty.

Teuma - 7

Le capitaine a été très important en possession du ballon. Toujours aussi juste techniquement, il alivré quelques caviars vers l'avant.

Nieuwkoop - 6

Dans son couloir droit, il a montré un visage assez offensif même s'il n'a pas toujours été très précis dans ses centres.

Lazare - 7,5

Son but vaut le détour avec un contrôle du droit suivi d'une frappe imparable du gauche. Il a ensuite continué sur sa lancée en se montrant dangereux balle au pied et souvent bien placé défensivement. Juste avant la pause, il est sorti sur blessure.

Lapoussin - 6,5

Précis balle au pied, il a réalisé les retours défensifs dans son couloir gauche. Il n'a par contre pas eu la moindre occasion à se mettre sous la dent.

Adingra - 6

Assez discret tout au long du match, il a parfois tenté sa chance balle au pied en misant sur sa vitesse mais sans se montrer assez efficace.

Boniface - 6,5

C'est lui qui fait le plus gros du travail sur l'ouverture du score en se jouant de plusieurs défenseurs gantois avant de donner l'assist à Lazare. S'il a parfois trop forcer son jeu, il a été utile dans le jeu aérien et dos au but.

El Azzouzi - 5,5

Monté à la mi-temps pour remplacer Lazare, blessé, il a surtout défendu mais sans se montrer toujours précis balle au pied.

Nilsson - 6

Monté peu après l'heure de jeu, il a gagné plusieurs duels mais n'a pas eu d'occasion de but.

Vertessen - 5,5

Lui aussi monté peu après une heure de jeu, il n'a pas réussi à faire mal avec sa vitesse.

Geraerts - 6

Hormis le remplacement de Sykes par Burgess, le T1 unioniste a fait confiance à la même équipe que dimanche dernier. En deuxième période, il a rapidement sorti la doublette Boniface-Adingra.