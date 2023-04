Lazare buteur malheureux, toujours pas de clean-sheet et le duel de Nigérians: ce qu'il faut retenir du nul entre l'Union et Gand

Lazare buteur malheureux

Il a fallu moins de 60 secondes à Lazare pour ouvrir le score après un gros travail de Boniface. L'Ivoirien a continué sur sa lancée durant toute la première période en étant souvent bien placé défensivement et en se montrant très dangereux balle au pied. Malheureusement pour lui, son match s'est arrêté quelques secondes avant la mi-temps. Lazare est tombé au sol en se tenant la cuisse. Il a été remplacé par Oussama El Azzouzi dans la foulée.

Un penalty via le VAR

A dix minutes de la fin du match, Anthony Moris a sorti deux magnifiques arrêts en quelques secondes. D'abord en s'interposant bien devant Cuypers puis en sautant pour empêcher une frappe de Castro-Montes de passer la ligne du but. Problème, sur cette frappe, le ballon a touché le bras de Lynen qui a provoqué un penalty après vérification de l'arbitre via le VAR. Hugo Cuypers, le meilleur buteur du championnat, a remis les deux équipes à égalité en inscrivant au passage son 19e but de la saison.

Toujours pas de clean-sheet

Sur le terrain de la Gantoise, l'Union a mis fin à une bien mauvaise habitude. Lors des trois derniers matchs, les hommes de Karel Geraerts avaient dû courir après le score en étant menés au score (contre Genk, Malines et Saint-Trond). Cette fois, ce sont eux qui ont inscrit le premier but. Cela ne les a pas empêchés d'encaisser un goal en deuxième période ce qui porte à huit le nombre de matchs de championnat de l'Union sans clean-sheet.

Un duel de Nigérians en forme

La Gantoise - Union était l'occasion de voir à l'oeuvre deux belles surprises de notre championnat : Gift Orban et Victor Boniface, tous les deux d'origine nigériane. Si le premier n'a pas eu l'occasion de réellement se montrer offensivement, le second a été à la base du but d'ouverture du score mais est sorti assez tôt du terrain. Leurs performances ont été scrutées depuis la tribune de presse par un journaliste nigérian spécialement venu pour voir les deux pépites.

La belle affaire gantoise

Après le coup de sifflet final, la joie était clairement visible sur les visages des Gantois vu la physionomie du match. Ce match nul fait les affaires des hommes de Vanahezebrouck puisque ce point arraché en fin de rencontre leur permet d'être devant Bruges au classement malgré le même nombre de points. Pour figurer dans les Champions Playoffs, les Buffalos devront désormais finir le travail face à Malines puis contre Ostende. De son côté, l'Union aura été durant plus d'une heure co-leader avec Genk qui affronte le Standard ce dimanche.

La Gantoise : Nardi, Okumu, Torunarigha, Castro-Montes, Samoise (69e Piatkowski), Kums, Odjidja (46e Hong), De Sart, Fofana (69e Tissoudali), Orban (83e Nurio), Cuypers.

Union Saint-Gilloise : Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Lynen, Teuma, Nieuwkoop, Lapoussin, Lazare (46e El Azzouzi), Adingra (64e Vertessen), Boniface (64e Nilsson).

Les buts : 2e Lazare (0-1), 80e Cuypers sur pen. (1-1)