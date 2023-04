Du Real Madrid à Leverkusen en passant par la Real Sociedad : les premiers pas de Xabi Alonso l'entraîneur sont déjà prometteurs

Intronisé T1 le 5 octobre après le départ de Gerardo Seoane, Xabi Alonso est en train de réussir sa première expérience à la tête d’une équipe A. Quinze victoires, quatre partages et sept revers en 26 matchs, toutes compétitions confondues et, surtout, une série en cours de sept succès, une première depuis 2002 pour le Bayer. Cinq jours avant de recevoir l'Union Saint-Gilloise en quart de finale d'Europa League, le Bayer a aussi matérialisé cette grande forme par un retour dans les places européennes en battant Francfort (3-1) ce samedi 8 avril. L’entraîneur espagnol a transformé une équipe qui végétait à la dix-septième place après huit journées de championnat et venait de se prendre 4-0 contre le Bayern Munich et 2-0 contre Porto.

Pour l’ancien international, qui a tout gagné avec le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich et la sélection espagnole, dont la Coupe du monde, l'Euro et la Ligue des champions, il s’agit d’une confirmation : cette deuxième carrière d’entraîneur est faite pour lui. "Je voulais d’abord me connaître en tant que coach. Maintenant, j’ai le sentiment que c’est le bon moment", expliquait-il en octobre en prenant ses fonctions de T1 d’une équipe première pour la première fois de sa seconde carrière.

Au Real, déjà un titre avec les U13

Car Xabi Alonso a fait les choses dans l’ordre : après avoir reçu son diplôme d’entraîneur UEFA A, il commence discrètement en août 2018 en prenant la tête de l’équipe "Infantil A" (U13) du Real Madrid. Champion dès mars 2019, le Basque préfère filer à la Real Sociedad plutôt que d'enchaîner une deuxième saison chez les tout jeunes madrilènes. C’est à San Sebastian, à une vingtaine de kilomètres de Tolosa, où il est né, qu'il dispute ses premiers matchs adultes, avant de filer pour Liverpool en 2004.

Aux côtés de Carlo Ancelotti, lors de la victoire du Real Madrid en finale de Ligue des champions 2014. ©imago/Gribaudi/ImagePhoto

Le voilà revenu quinze ans plus tard pour prendre en main l’équipe B qui évolue en D3 espagnole. "Je suis de retour à la maison", souligne-t-il alors. "Le club avait envie de ramener des anciennes gloires mondiales et avait toujours cherché à le rappeler, nous explique Imanol Troyano, journaliste pour le quotidien basque "El Diario Vasco". Sa vision du jeu était en ligne avec la philosophie de la Real Sociedad. Et puis, c’était un homme de la région. Pour lui, c’était une belle opportunité de découvrir jusqu’où il pouvait aller en tant qu’entraîneur, à un niveau supérieur. Le projet était basé sur le développement des jeunes plus que sur les résultats, ce qui était un avantage. Et la possibilité d’entraîner l’équipe A à moyen terme était présente à l’époque."

Une première en 60 ans pour la Real Sociedad B

Alonso séduit. Son équipe, qui avait terminé douzième la saison précédente, se classe cinquième puis première lors de sa deuxième saison, avant de remporter la finale pour la montée. Voilà la "filial" en D2 espagnole pour 2021-22. "Un résultat historique puisque l’équipe B ne s’était plus retrouvée à ce stade depuis soixante ans, poursuit Imanol Troyano. Son travail avec les joueurs avait été très didactique, pour les préparer à devenir pro. Tout tournait autour du ballon et de la possession. Il a donné une identité de jeu dominante à l'équipe."

En 2003, lorsque le jeune Alonso portait le maillot de la Real Sociedad. ©Copyright: imago/KAY

Le niveau est trop élevé pour sa jeune équipe, qui est reléguée. Après trois ans, Alonso ne veut pas redescendre en D3. "La Real était contente de lui mais ne pouvait lui offrir le poste d’entraîneur de l’équipe première, tant le coach en place, Imanol Alguacil, réalisait des résultats historiques, au point d’avoir remporté la Coupe du roi et ramené le club en Europa League trois années d’affilée, raconte Imanol Troyano. Le club l’aurait bien gardé mais Alonso a décidé de quitter le club à l’été 2022 même sans garantie de retrouver un banc."

Leverkusen, le grand saut

Alonso, lui, retrouve un banc en octobre, non plus dans un de ses anciens clubs mais à Leverkusen. Celui qui a terminé sa carrière au Bayern connaît la Bundesliga… et s’exprime d’ailleurs en allemand lors de sa présentation officielle. Mais malgré un succès initial 4-0 contre Schalke, les débuts ne sont pas tout roses. "Le deuxième match contre Francfort, une défaite 5-1, était une catastrophe. Il y a eu pas mal de critiques les premières semaines mais il avait besoin de temps pour faire évoluer son équipe", explique Stephan Von Nocks qui suit Leverkusen pour le magazine "Kicker".

"Alonso avait une idée du jeu qu'il souhaitait mais il a d’abord stabilisé la défense. Le Bayer avait du mal à se créer des occasions contre des adversaires regroupés. Le retour de blessure de Floran Wirtz, le cerveau et le directeur créatif de cette équipe a fait du bien. Alonso a alors réussi à rendre son équipe tactiquement plus flexible. Ce n'est pas le style d'entraîneur à lancer des déclarations qui feront de grands titres; il est discret mais il est très ambitieux et demande à ses joueurs d'être à 100 %. Il travaille tous les détails; par exemple, il va reprendre trois joueurs isolément après l'entraînement pour retravailler certaines choses avec eux. Et après quelques victoires où le Bayer n'avait pas beaucoup de contrôle sur le match, les choses sont beaucoup plus maîtrisées, maintenant."

Monaco, le tournant

Philip Arens, spécialiste du Bayer pour le "Bild", voit un moment clé : "La double confrontation contre Monaco, en barrages d’Europa League. Ces matchs ont amené une nouvelle mentalité." Battu 2-3 à domicile, le Bayer s'impose sur le même score en Principauté et passe aux tirs au but face à l'équipe de Philippe Clement. "Leverkusen sortait de plusieurs séances de tirs-au-but manquées ces dernières années. Quand on a vu que le match prenait cette direction, tout le monde s'est dit 'Oh non, pas encore.' Mais les joueurs ont converti leurs cinq tirs. Alonso a expliqué qu'ils s'étaient tout simplement entraînés à cela. On a pu constater le calme des tireurs durant cette séance."

Idem lors de la victoire acquise à la mi-mars face au Bayern (2-1), sur deux penaltys de Palacios. "Salihamidžić, le directeur sportif bavarois, a encensé le Bayer: 'Leverkusen a joué trois jours avant ce match à Budapest et est seulement revenu le vendredi après-midi en Allemagne et on aurait dit que c'était le Bayern qui sortait d'un match européen', a-t-il dit. C'est cela qu'Alonso a apporté à cette équipe", résume Philip Arens.

Face au Monaco de Philippe Clement, en barrages d'Europa League. "Un tournant dans la saison de Leverkusen", selon le journaliste du "Bild". ©BELGA

guillement Il ne laisse jamais les attaquants terminer un exercice de finition sur un échec.

"Il y a eu une réaction de l'équipe après le limogeage du précédent coach, nous explique Amine Adli, attaquant français du Bayer. Avoir un ex-grand joueur en tant que coach, ça nous a amené à être plus à l'écoute. Il trouve les bons mots et donne de la confiance aux joueurs. Par exemple, aux entraînements, il ne laisse jamais les attaquants terminer un exercice de finition sur un échec. Il a réussi à valoriser tout le monde, on est tous à notre meilleur niveau." "Il a amené un rafraîchissement nécessaire dans les têtes", résume son équipier français, Moussa Diaby.

Depuis Monaco, le Bayer n'a plus perdu, enchaînant neuf rencontres sans revers. Rencontré juste avant la victoire de Leverkusen sur Francfort, à l'entrée de la BayArena, où se produira l'Union jeudi, André est un supporter séduit: "L'équipe a retrouvé une unité avec Alonso, au point de gagner des matchs qu'on ne pensait plus pouvoir gagner. Les supporters le respectent pour son passé de joueur et pour ce qu'il réalise avec l'équipe. Pour moi, c'est l'explication numéro un du retour en forme de l'équipe." "Les joueurs avaient l'air fatigué, avant qu'il n'arrive et il a ramené de la fraîcheur mentale", souligne Fabian, un autre fan. Tout Leverkusen rêve à nouveau en grand, maintenant.

Le(s) flirt(s) brugeois

Bruges aurait pu être la troisième destination de la jeune carrière de technicien d'Alonso. Déjà quand Philippe Clement avait quitté le Club pour Monaco, en janvier 2022, le Basque en poste à la Real Sociedad était une des pistes, au point de venir rencontrer la direction blauw & zwart en Belgique, mais c'est Schreuder qui avait été choisi. Le nom de l’ancien médian madrilène est à nouveau revenu dans les conversations l’été suivant, lorsqu’il était libre et que le Club cherchait un T1 suite au départ de Schreuder. L'Espagnol était prêt à venir en Belgique, même si sa préférence allait à un championnat qu'il connaissait mieux et plus huppé mais le choix brugeois s'était porté sur Carl Hoefkens, qui connaissait mieux le championnat et la maison. Une belle occasion manquée, peut-être, pour le Club.