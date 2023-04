Moussa Diaby, l'attaquant du Bayer Leverkusen, le reconnaît: "Non, je ne pourrais pas citer le nom d'un joueur de l'Union Saint-Gilloise"

"Je connais bien la D1 belge; j’ai vu beaucoup de matchs de Bruges, Anderlecht, Genk, Gand et l'Union, qui est une top top équipe", répond l'ancien médian, qui a tout gagné avec Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich et la sélection espagnole. "Atteindre un quart de finale n'est pas simple; on a vu contre Berlin ce que l'Union a réussi. Un premier match déjà bien mené, puis une manche retour à Anderlecht où ils ont réalisé une très grosse performance. Nous devons avoir beaucoup de respect pour eux. Mais je pense que si on joue à notre niveau le plus élevé, on a une bonne chance de passer."

guillement On jouera avec les mêmes principes que contre Francfort, mais il faudra être dans le contrôle également.

Un niveau qui a vu Leverkusen balayer Francfort de façon très autoritaire samedi passé (3-1) et remonter à la sixième place de Bundesliga. L'ouragan Leverkusen a soufflé fort sur l'Eintracht pendant une première demi-heure de haut vol. L'approche sera-t-elle la même face aux Bruxellois? "On devra à nouveau jouer un gros match, mais être dans le contrôle également", poursuit l'entraîneur espagnol. "Chaque rencontre est différente, mais nos principes seront les mêmes que face à Francfort, même si le plan de jeu peut changer. Ce qui est très positif, c'est que les joueurs sont dans une bonne spirale et ont la bonne mentalité. Sans cela, vous êtes nettement plus faibles. On a aussi l'expérience des matchs européens contre Monaco (NDLR: défaite 3-2 à l'aller et victoire sur le même score au retour) et contre Ferencvaros (NdlR: victoires 2-0 à l'aller et au retour), qu'on pourra utiliser contre l'Union."

D'aucuns en Allemagne évoquent la possibilité de disputer une finale d'Europa League, ce que Xabi Alonso calme tout de suite: "Il y a encore un long chemin à parcourir avant de parler de finale. Là, on est concentré sur l'Union et il y aura du travail pour l'éliminer."

L'ancien Parisien Moussa Diaby a fait très mal à Francfort, samedi passé. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La prudence est donc de mise chez celui qui a repris Leverkusen en octobre. Reste à voir s'il parviendra à la transmettre à ses joueurs. À ses côtés, Moussa Diaby, ex-attaquant du PSG, avoue son respect... mais aussi son ignorance de l'adversaire de ce jeudi. "On sait que ce sera un match compliqué, on a analysé leurs forces on voit qu'ils sont agressifs et savent aller vers l'avant. Mais avant notre séance d'analyse vidéo, je ne les connaissais pas, non." Et peut-il nommer un Saint-Gillois, maintenant ? "Non, je n'en connais pas, pour être honnête." Les choses seront peut-être différentes d'ici une semaine.