Teddy Teuma s'exprime sur la polémique Vanzeir aux Etats-Unis : "On sait tous que Dante est une bonne personne"

Son ancien coéquipier Teddy Teuma s'est exprimé au sujet de cette controverse qui pourrait mener à la rupture du contrat entre les New York Red Bulls et Dante Vanzeir. "Toute l'équipe a été surpris en apprenant cette nouvelle, avance le capitaine de l'Union. Même si je n'ai pas vu la rencontre ou le fait de match en tant que tel, je peux dire que Dante est loin d'être raciste. Je n'ai jamais entendu de mauvais propos de sa part à l'Union. Nous savons tous que cela reste une bonne personne. Il ne doit pas vivre de moments faciles et c'est déjà bien qu'il assume la situation."