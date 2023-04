13 avril 2018 : l’Union sauvait sa peau "à l’arrache", à Tubize... 5 ans plus tard, elle joue un quart de finale d’Europa League (vidéo)

À lire aussi

L’adversaire du soir ? L’AFC Tubize, également pleinement engagé pour sa survie en D1B. Le verdict du match ? Complètement fou puisque l ’Union parvenait à remporter la victoire, synonyme de maintien mathématique pour elle, sur le score de 0-1 grâce à un but de Kindermans. En face, les Tubiziens avaient dominé les débats mais avaient tout loupé devant le goal adverse, dont un penalty à l’ultime minute du match qui auraient pu leur permettre d’égaliser et d’espérer encore un maintien sportif en D1B. Il n’en fut rien. C’est l’Union qui souriait alors d’acquérir le droit de rester dans l’antichambre de l’élite pendant que l’AFC pleurait son sort d’une descente au purgatoire de la D1 amateur (descente qui fut finalement évitée sur tapis vert puisque cette année-là, le Lierse tomba en faillite et permit aux Brabançons wallons de subsister un an de plus en D1B).

1826 jours plus tard et 256 bornes plus loin

1826 jours plus tard, les préoccupations de l’Union Saint-Gilloise se situent bien, bien loin du stade Leburton de Tubize. Plus exactement, à 256 kilomètres de là, dans une BayArena de Leverkusen " surchauffée " pour ce quart de finale aller de l’Europa League. Un moment historique pour les Jaune et Bleu et la preuve qu’en foot, le destin réserve parfois des trajectoires très particulières. Mais ça, pas sûr que les "puristes" du Parc Duden y penseront au moment du coup d’envoi, ce soir, à 21h...

Ci-dessous, un extrait de la fin du match de Tubize - Union partagée, sur Twitter, par un supporter unioniste. Un puriste, sans doute.