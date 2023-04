Affaire Vanzeir : le verdict devrait tomber dans les prochaines heures ; son club a bon espoir que son contrat ne soit pas annulé par la MLS

Le risque, pour l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise de 24 ans ? Voir son contrat être purement et simplement rompu par la MLS. S’il s’est excusé, Vanzeir a vu son club le mettre de côté en attendant le verdict de la ligue. Du côté de la franchise de New York, on attend le verdict très bientôt, peut-être même dans les toutes prochaines heures et on dit avoir bon espoir que le contrat de la recrue de janvier ne soit pas annulé par la Ligue, mais que Vanzeir reçoive une suspension et une amende accompagnées d’un parcours d’apprentissage. Bien sûr, rien n’est sûr dans ce type de dossier tant que le verdict n’a pas été prononcé, ajoute-t-on de l’autre côté de l’Atlantique.

Le club ajoute que Vanzeir n’aurait pas prononcé le “n-word”, sans en dire plus. Si le sentiment du club de Red Bull sur la non-suppression du contrat de Vanzeir est correct, celui-ci pourrait alors revenir tôt ou tard dans l’équipe… et garder un avenir comme footballeur aux USA sans devoir forcément se relancer ailleurs.