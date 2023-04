Anthony Moris et l'Union face à un gros défi à Leverkusen : "On repense à tout le travail effectué pour en arriver là"

Les yeux des joueurs de l'Union étaient grand ouverts en montant pour la première fois sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce mercredi en fin de journée. Arrivés quelques heures plus tôt en Allemagne, les hommes de Karel Geraerts ont participé à un entraînement dans cette magnifique arène qui peut accueillir 30 000 personnes et qui sera sold out pour le quart de finale d'Europa League. "C'est un sentiment de fierté d'être ici, explique Anthony Moris, le gardien unioniste. On repense à tout le travail effectué pour en arriver là. Nos amis et nos familles savent tout le trajet parcouru ces dernières années avant de pouvoir jouer ce match. Ils sont d'un soutien incroyable pour nous et je m'excuse d'ailleurs auprès de ceux qui m'ont demandé des tickets et à qui je n'ai pas pu répondre (sourire)."