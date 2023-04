Boniface a encore impressionnant face à Leverkusen : "Moi, une machine ? Je ne vais jamais à la salle de musculation"

Avec son but inscrit peu avant l'heure de jeu, Victor Boniface est désormais à 6 buts inscrits en Europa League. Ce total monte même à 11 si on compte les goals inscrits par l'attaquants avec Bodo/Glimt cet été en qualifications de la Ligue des Champions, avant d'atterrir à l'Union. "Non, je ne suis pas Mister Europe, souriait-il. J'essaye juste de saisir chaque opportunité d'aider mon équipe, que ce soit en Europe ou en championnat. Je ne suis pas surpris par notre façon de jouer car je sais ce dont on est capable. Bien sûr que nous pensons à la finale. Actuellement, je ne sais pas ce qui peut nous arrêter."

Vu sa saison pleine du côté de l'Union, il est quasiment acquis que Victor Boniface rejoindra un club plus huppé dès cet été. Les candidats sont nombreux et viennent entre autres d'Allemagne. "Vous me l'apprenez... Pourquoi ce serait impossible de me garder ? Il n'y a rien d'impossible. Mais pour être honnête, je ne pense pas à tout cela. Je reste focus sur mon jeu."