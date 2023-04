Les Unionistes satisfaits après le partage au Bayer Leverkusen : "On mérite ce match nul"

Boniface : "C'était un match difficile aujourd'hui contre une bonne équipe et on savait que ça allait être compliqué. C'était une grosse bataille face à Tapsoba et aux autres défenseurs. Mais je suis très heureux de notre prestation ce soir. J'essaye de faire de mon mieux et de prendre chaque opportunité pour donner le meilleur de moi-même. L'Union jouait encore en D2 il y a deux ans et on affronte désormais de très bons adversaires. On a d'abord un match très important contre Seraing ce dimanche et puis on pourra se concentrer sur le match retour."