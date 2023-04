L’ex-Anderlechtois Manu Pirard devenu un grand supporter de Leverkusen : “La philosophie de jeu m’aurait plu… mais je n’aurais pas eu le niveau”

Les supporters mauves savent peut-être moins que Pirard est devenu depuis quelques saisons un grand amateur du Bayer Leverkusen jusqu’à être abonné au prochain adversaire de l’Union en Europa League. “J’ai été déçu du football belge ces dernières années, explique l’homme de 49 ans. Que ce soit la mise en place des playoffs, l’organisation générale dans les stades ou encore les débuts laborieux du VAR. Dans le même temps, je suis allé voir certains matchs à Leverkusen qui est à une grosse heure de route de chez moi et j’ai été impressionné par le confort, l’organisation et le spectacle. Depuis huit ans, j’ai décidé de prendre l’abonnement dans ce club chaque saison.”

Derrière le beau jeu pratiqué par l’actuel sixième de Bundesliga, c’est la philosophie du club allemand qui plaît à l’ex-Anderlechtois. “Ils ont un jeu spectaculaire vers l’avant, analyse Manu Pirard. Ils encaissent parfois des buts évitables à cause de cette façon de jouer un peu naïve mais ils n’arrêtent jamais de presser haut. Plus globalement, la direction achète essentiellement des joueurs avec une grande marge de progression. Je retrouve dans ce club une mentalité présente en Belgique il y a vingt ans : le club construit son noyau, garde la majorité de ses joueurs et n’en vend qu’un ou deux par mercato. Il y a une réelle fidélité de certains envers le Bayer : Karim Bellarabi est au club depuis 2011 et Jonathan Tah vit sa huitième saison à Leverkusen.”

Manu Pirard a joué à Anderlecht au début des années 2000. ©DR

Celui qui ne parle pas tout du tout allemand (”Je m’informe au sujet du club en traduisant les articles de Kicker sur Google”) fait même partie d’un groupe de supporters belges de Leverkusen comptant près de 250 membres. Ensemble, ils réalisent plusieurs déplacements en Allemagne mais aussi lors de rencontres européennes de leur équipe favorite. “Je suis récemment allé à Monaco en barrages de l’Europa League. J’ai aussi suivi l’équipe lors de matchs à l’extérieur en Bundesliga à Munich, à Dortmund ou encore à Cologne. Et vous savez le comble ? Je ne pourrai même pas aller au match retour face à l’Union car il n’y avait que 1 000 tickets disponibles. Tout a déjà été vendu. Je peux donc facilement aller supporter l’équipe lors d’un match en déplacement en France ou en Allemagne mais, pour une fois qu’ils jouent en Belgique, je ne serai pas présent…”

Manu Pirard sera, par contre, bien dans les travées de la BayArena ce jeudi soir pour la manche aller du quart de finale d’Europa League. Une rencontre que le Belge ne craint pas malgré la bonne forme actuelle des Unionistes. “Le Bayer ne va pas les sous-estimer après ce qu’ils ont réalisé contre l’Union Berlin, avance Pirard. Même si la qualification ne se fera pas les doigts dans le nez, cela reste un bon tirage. L’entraîneur de l’Union a intérêt à parler à ses joueurs de nos reconversions offensives dangereuses : sur le flanc droit, avec Diaby et Frimpong, cela va très vite. Je m’amuse parfois à analyser ce que l’adversaire met en place pour arrêter ce duo. Après 30 minutes, je me rends compte qu’ils n’y arrivent tout simplement pas. Ce duo est affolant. Je dirais que c’est du 60-40 pour Leverkusen.”

Frimpong est une des armes du Bayer Leverkusen. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Celui qui suit encore l’actualité d’Anderlecht (”J’ai récemment regardé le match à Eupen mais j’ai dû me faire violence”) se serait bien vu jouer dans cette équipe du Bayer Leverkusen. Avec tout de même l’humilité de reconnaître qu’il aurait été difficile de s’y faire une place… “La philosophie de jeu m’aurait plu… mais je n’aurais pas eu le niveau. Je me dis souvent que ces joueurs ont la chance de porter ce maillot. Personnellement, je n’ai jamais rien calculé dans ma carrière. Je suis arrivé sur le tard à Anderlecht mais c’était grâce à mon travail et pas au hasard. Je n’avais rien prévu dans ma carrière et j’ai fait le maximum à chaque fois sans arrière-pensée.”