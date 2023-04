Teddy Teuma veut encore passer des paliers dans sa carrière : “J’ai peut-être atteint un plafond à l’Union”

Une fois la saison finie, il sera alors temps de penser au futur. Un futur qui pourrait s’écrire loin de Bruxelles pour le joueur de 29 ans qui n’a pas fini son ascension…

Le quart de finale

Teddy, quelles sont les chances de qualification de l’Union ?

”Elles sont les mêmes qu’au tour précédent. Comme face à Berlin, nous ne sommes certainement pas les favoris mais ce n’est pas pour cela que nous n’avons aucune chance. Leverkusen a un style de jeu totalement différent que Berlin qui balançait de longs ballons avec un bloc bas en refusant le jeu. C’est une équipe qui va très vite et est très forte en possession du ballon. L’affiche n’est peut-être pas la plus spectaculaire sur papier mais il faut avoir beaucoup de respect pour l’un des favoris à la victoire finale en Europa League.”

En championnat, l’équipe court après une clean-sheet depuis huit matchs. Face au Bayer, il faudra pourtant se montrer solide défensivement…

”Nous avons prouvé lors du match retour face à l’Union Berlin que nous savons faire preuve d’une grosse solidité défensive. Nous saurons nous mettre au niveau de l’événement. Nous n’allons pas en Allemagne en victime consentante qui va prendre une valise. Nous y allons pour jouer notre football et si les Allemands sont plus forts, félicitations à eux. Mais il n’y a pas de raisons de ne pas y croire.”

guillement "Nous n'allons pas en Allemagne en victime consentante."

Du côté de Leverkusen, on considère avoir réalisé le meilleur tirage : sentez-vous que l’Union est encore sous-estimée ?

”Nous sommes sur papier l’équipe la plus faible mais les gens commencent à nous prendre au sérieux. Nous méritons notre place et, en tant que Petit Poucet, nous n’avons rien à perdre. Nous pouvons écrire une nouvelle page de l’histoire du club mais aussi du football belge. Nous représentons le club, la ville et tout un pays à travers l’Europe durant ce quart de finale.”

Le but d’anthologie inscrit par votre idole Zidane face à Leverkusen pourrait vous inspirer ?

”(Rires) Ce serait magnifique de faire la même chose que lui. C’est certainement le plus beau but que j’ai vu en tant qu’enfant. Cette volée du pied gauche avec un ballon venu de nulle part était extraordinaire. À l’époque, tout le monde me prenait pour un fou quand je disais que Zidane était mon idole… parce que je n’avais clairement pas un jeu qui lui correspondait.”

Teddy Teuma assume beaucoup plus de responsabilités cette saison.

Sa forme actuelle

Personnellement, vous sentez-vous meilleur lors des grands matchs ?

”Les grands joueurs doivent être présents dans les grands matchs et je fais de mon mieux pour y arriver. En tant que capitaine, je me dois d’être au niveau lors des grosses affiches. Je me sens plus fort quand il y a plus de responsabilités.”

À lire aussi

Avez-vous senti une baisse de régime dans votre chef en janvier et février ?

”J’ai eu quelques pépins physiques qui m’ont empêché d’être à 100 %. Mais l’une de mes qualités est d’être assez régulier : même si je n’enchaîne pas toujours des matchs de très haut niveau, la base reste cohérente. Vu mes performances, je ne parlerais donc pas de baisse de régime.”

guillement "J'aurais pu gratter une ou deux places en plus au Soulier d'or."

La déception de votre quatrième place au Soulier d’or n’a pas eu d’impact sur vos performances ?

”Au vu de ma saison, j’estime que j’aurais pu gratter une ou deux places en plus mais ce n’était pas un objectif en tant que tel. J’étais déjà très fier de pouvoir être quatrième. Les trophées individuels ne sont pas des choses dont je me préoccupe beaucoup. En tant que capitaine, je me focalise sur le collectif en sachant bien que si je réalise de bonnes performances, l’équipe sera meilleure. J’irai peut-être chercher un meilleur classement au Soulier d’or la saison prochaine (sourire).”

Le titre de champion de Belgique

Les chances de l’Union d’être championne de Belgique sont-elles plus grandes que la saison dernière ?

”Je ne sais pas si elles sont plus grandes mais nous avons en tout cas tout en mains pour y arriver. Nous sommes dans le bon wagon et tout se jouera durant les Champions Playoffs. Genk est peut-être fragilisé par le départ d’Onuachu mais a d’autres grands joueurs comme Trésor, Paintsil ou El Khannouss. Ils ont assez d’expérience pour la dernière ligne droite. Sans oublier l’Antwerp qui n’est pas très loin au classement.”

À lire aussi

Quelles seront les erreurs à ne plus commettre pour l’Union ?

”Il faudra faire attention à ne pas prendre à la légère les deux matchs qui arrivent, face à Seraing et contre Courtrai. Cela nous permettra de préparer au mieux les Playoffs. Ensuite, il faudra jouer chaque match comme une finale. Si nous parvenons à enchaîner deux ou trois victoires consécutives, cela nous mettra dans une belle position. Nous devrons nous servir de l’expérience de la saison dernière et nous ne pourrons plus nous trouver d’excuses.”

Son futur

Connaissez-vous votre valeur marchande sur le site référence ‘Transfermarkt’ ?

”Oui, quelqu’un m’en a parlé récemment. Elle a augmenté d’un million d’euros, c’est ça ? Elle est donc de cinq millions d’euros. À mon âge, c’est pas mal mais si j’étais un club acheteur, je pense que trois ou quatre millions d’euros suffiraient largement car je ne suis pas un joueur qu’on revendra pour beaucoup d’argent dans le futur. Mais je ne pense pas que l’Union serait contente avec ce prix-là (sourire).”

guillement "J'ai peut-être atteint un plafond à l'Union et cela me fait de la peine."

Après plus de quatre ans à l’Union, peut-on imaginer un départ dès cet été ?

”La situation est compliquée. D’un côté, le club ne veut pas me laisser partir vu mon statut de cadre. Mais d’un autre côté, je lis que je ne peux pas espérer mieux car cela ne fait pas partie de la philosophie du club et ce serait difficile pour les finances du club (NdlR : dans une récente interview, le CEO Philippe Bormans a expliqué : 'Teuma mérite un meilleur contrat mais ne l’aura pas chez nous'). J’ai peut-être atteint un plafond et cela me fait de la peine car un beau projet a été mis en place durant de longues années. Mais ce sont des problèmes que nous réglerons en interne avec le club. La direction ne m’a pas dit que la porte était ouverte pour un départ cet été mais si je reçois une proposition, j’espère qu’elle sera prête à discuter.”

À lire aussi

Avez-vous récemment eu l’écho de l’intérêt de certains clubs vous concernant ?

”Je fais mon travail sur le terrain et mon agent fait le sien. Je sais que cela commence à bouger, qu’il a pas mal de coups de téléphone et que les matchs européens aident dans ce sens. Mais pour le moment, je ne peux pas dire que je suis en train de vivre ma dernière saison à l’Union. Si j’ai atteint un plafond à l’Union, il sera peut-être temps pour moi de partir mais ma première idée n’est pas de partir à tout prix. J’ai juste envie d’encore grandir.”

L'Union peut croire au titre de champion de Belgique cette saison.

Avez-vous déjà pensé à rester toute votre carrière à l’Union ?

”Bien sûr que c’est une possibilité mais je ne veux pas me fixer d’objectifs. Je n’ai pas envie d’être bridé et je ne parle pas que de l’aspect financier. Si le club ne peut par exemple pas me certifier qu’il va se battre chaque saison pour le Top 4, cela me poserait problème car je veux jouer les premières places tant que je me sens en forme.”

Quelle serait votre destination de rêve ?

”La Premier League reste le rêve ultime pour chaque joueur. Un retour en France serait aussi une belle revanche pour montrer quel joueur je suis devenu mais ce n’est pas ma priorité. Rester en Belgique, où je suis un joueur respecté, correspondrait le plus à mes attentes. J’ai prouvé que j’avais ma place dans le top belge. Donc s’il est impossible de continuer à l’Union, pourquoi ne pas le faire dans un autre club du top en Belgique.”

guillement "S'il est impossible de continuer à l'Union, pourquoi ne pas le faire dans un autre club du top belge."

Cela ne va pas rendre les supporters heureux de lire cela…

”J’ai toujours dit que l’Union était un club très important pour moi. J’ai toujours tout donné pour l’Union et ce sera le cas jusqu’à la fin. Je ne dis certainement pas que je veux quitter le club mais le jour où mes limites seront atteintes, nos chemins se sépareront. J’avais eu le même discours en fin de saison dernière et la direction avait montré que j’étais important en me donnant le brassard de capitaine et en me revalorisant. Je suis en tout cas loin d’être parti, nous verrons en fin de saison.”

Pourrait-on vous voir partir dans une destination exotique pour l’argent ?

”Il n’y a pas beaucoup de chances que l’argent prime sur l’aspect sportif. J’ai encore envie d’exploiter mon football en Europe. Mais si je reçois une offre astronomique impossible à refuser, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Mais cela ne fait pas partie de mes priorités actuellement.”