Geraerts "fier" de ses joueurs, Xabi Alonso voit le retour "comme une finale" après Leverkusen-Union (1-1)

Comme souvent, il s’est dit “fier” de la performance de son équipe “à un niveau qui est nouveau pour (elle). Ce score est logique, il faut le reconnaître, même si ça ne fait jamais plaisir de se faire rattraper à la 81e minute. Je voulais voir deux choses : du collectif, d’abord. Quand le collectif est bon, toutes les individualités ressortent. Beaucoup de joueurs ont montré de l’agressivité, mais je voulais aussi voir du football quand on avait le ballon sinon on allait mourir ici. Et je suis satisfait qu’ils aient fait ça. Après ce match retour, l’ambition reste bien toujours là et c’est ça dont on rêve comme sportifs.”

L’entraîneur saint-gillois a salué la belle soirée des clubs belges en Coupe d’Europe : “Ça fait plaisir à tous ceux qui suivent le foot belge. On a eu des moments plus compliqués d’autres saisons, mais on peut être fiers de nos trois équipes même s’il faut rester les pieds sur terre en attendant le match retour. Il y aura moyen de faire quelque chose de magnifique.”

Qui sait si ça n'ira pas aux tirs au but jeudi prochain?

De son côté, Xabi Alonso a voulu rester positif, même si son équipe n’a pas su tirer avantage de cette manche aller à domicile. “C’était 50-50 avant ce match aller. Après ce partage, l’Union a la deuxième manche à domicile maintenant et peut-être un petit avantage grâce à cela, c’est sûr, mais il reste encore pas mal de possibilités. Avec la nouvelle règle des buts à l’extérieur, cela pourrait aller aux prolongations, peut-être même aux tirs au but. C’est encore très ouvert. Ce sera comme une finale : 'make or break' (réussir ou casser), mais on sera prêt pour cela.”