Il serait tentant d’écrire que les Jaune et Bleu ont fait le plus dur, mais ce serait oublier que ce Bayer a renversé Monaco en Principauté, après avoir perdu le match aller des barrages 2-3 à domicile.

Quoi qu’il en soit, l’Union a à nouveau montré du caractère, de l’allant… et du foot, ce jeudi, sur la pelouse d’une formation taillée pour la Ligue des champions.

Pour la troisième fois depuis le début de sa campagne, l’équipe de Karel Geraerts est rentrée d’Allemagne avec un résultat positif. On peut même élargir le constat : les Saint-Gillois n’ont pas perdu une seule fois à l’extérieur en cinq déplacements d’Europa League.

Comme souvent cette saison sur la scène continentale face à plus fort qu’elle, le vice-champion belge a d’abord su souffrir et résister collectivement au pressing de Leverkusen, puis laisser passer l’orage. Il y a d’abord eu dix minutes compliquées pour Anthony Moris et les siens. Tout le stade a cru que Wirtz allait ouvrir le score dès la septième minute, mais l’international allemand concluait son superbe solo d’une frappe du gauche un rien à côté du but.

Kandouss a tapé la latte

Il fallait attendre la 30e minute avant de voir les supporters locaux vibrer à nouveau, sur des occasions de Diaby (30), Hincapie de la tête (40) et Diaby encore (45+2) ne cadraient pas. L’Union aussi, avait eu ses moments forts. Surtout grâce à un Boniface des grands soirs. Le Nigérian avait enfilé le costume européen, à nouveau, et faisait vivre un enfer à la ligne arrière adverse. Hradecky déviait du bout des gants le tir cadré le plus chaud de la première période, après une action de celui qui aurait sa place en Bundesliga (28e). Et dire que Kandouss lâchait une reprise – déviée – sur la latte sur un coup de coin dans la foulée (29e).

“Mister Europe” Boniface méritait de mettre les siens aux commandes en signant son vingtième but de sa saison en début de seconde période (0-1). L’Union avait même des espaces pour faire plus mal, mais c’est logiquement Leverkusen qui égalisait via son joyau, Wirtz (1-1, 82e).

La fin de match à sens unique laissait craindre le pire, mais cette Union n’a pas craqué. Et est toujours bel et bien dans le coup.