Charles Morren, l'ex-Unioniste exilé au Luxembourg : "A l'époque, on faisait la danse des pouces avec les fans après les matchs"

Sa nouvelle vie au Luxembourg

"C'était très compliqué de trouver un logement bon marché à mon arrivée. J’ai loué un Airbnb pendant trois mois avant de trouver une maison en Belgique. J’ai une demi-heure de trajet pour aller à l’entraînement et un peu plus de deux heures pour retourner chez moi, à Lessines. J’habite avec ma compagne qui a tout lâché pour me suivre. En dehors du football, je joue beaucoup au padel et je suis un grand amateur de pêche. J’ai aussi ouvert une société de flocage de textiles avec un coéquipier de Dudelange et nous floquons notre propre club. Nous voulions préparer notre après-carrière. J’ai aussi récemment acheté une maison à Arlon. Si on m’avait dit un jour que j’allais acheter une maison ici, je ne l’aurais jamais cru (sourire)."

Le football luxembourgeois

"Il me restait un an de contrat à l’Union et la direction m’a fait comprendre que je ne rentrais plus dans les plans du club. En recevant l’offre de Dudelange, j’ai d’abord été réticent car je ne connaissais pas le championnat et je ne voulais pas m’éloigner de mes proches. C’était un grand pas vers l’inconnu mais le fait de pouvoir jouer l’Europe avec ce club m’a finalement convaincu d’y aller. La D1 luxembourgeoise a le niveau de la D1B belge. À Dudelange, nous avons de bonnes conditions de travail par rapport aux autres clubs même si je redescends d’un cran au niveau du professionnalisme par rapport à l’Union. Nous n’avons par exemple pas de bus pour aller en déplacement, nous faisons du covoiturage entre nous. Il y a un grand fossé entre le haut et le bas du classement : il y a Hesperange, Dudelange...et puis les autres."

Bruxelles - Charles Morren, ancien capitaine de l'Union Saint-Gilloise. A Arlon le 21 mars 2023 ©JC Guillaume

Son statut à Dudelange

"Je suis vice-capitaine et presque toujours titulaire indiscutable. J’ai passé la barre des 100 matchs avec Dudelange mais cela ne reste qu’un chiffre. J’ai encore un an de contrat et j’espère que la direction me reproposera un contrat dans la foulée. Si ce n’est pas le cas, je suppose que d’autres clubs luxembourgeois le feront. Revenir en Belgique reste aussi dans un coin de ma tête mais je ne fais pas une fixette sur un retour en D1A. Je ne travaille plus avec un agent, j’ai un peu de mal avec cela. On va lui donner de l’argent pour son travail mais sans savoir qu’une partie de cette somme est reversée à untel ou untel. Les sommes actuelles dans le football me tuent… Quand je vois par exemple que cela ne dérange pas Hazard de s’asseoir sur le banc du Real en touchant des sommes folles ! Ma valeur marchande est de 175 000 euros ? C’est déjà énorme, je n’ai pas conscience de valoir autant d’argent."

guillement "Les sommes actuelles dans le football me tuent."

Ses souvenirs européens

"À mon arrivée, nous nous sommes qualifiés pour l’Europa League. Notre qualification aux tirs au but avait été très intense. Je n’ai jamais été un grand tireur de penalty mais j’avais décidé de prendre mes responsabilités...et je me loupe. Finalement, notre gardien arrête deux tirs au but et on se qualifie grâce à lui. Heureusement que cela a bien fini, j’aurais très bien pu ne plus jamais jouer après mon raté (rires). En poules, nous avons affronté Séville, Nicosie et Qarabag. Jouer dans des stades comme celui de Séville n’est que du plaisir. L’intensité et la qualité technique sont incroyables, tout se joue en une ou deux touches de balle. On arrive dans un duel mais c’est trop tard car la balle est déjà partie. J’avais échangé mon maillot à Séville mas je ne sais plus avec qui. En fait, je joue au football mais je ne m'y intéresse pas. Des amis m’avaient dit que j’allais jouer contre untel et untel mais je ne les connaissais pas (sourire). À Séville, il y avait un grand attaquant assez fort (il cherche sur internet). Luuk De Jong, ça vous dit quelque chose ? Les préliminaires européens nous ont aussi permis de voyager en Arménie, en Estonie ou encore en Macédoine. Malheureusement, il n’y a pas l’hymne de la Ligue des Champions en préliminaires (sourire)."

guillement "Je joue au football mais je ne m'y intéresse pas."

Ses débuts à l’Union

"Je jouais à Lessines, en deuxième provinciale, avec un ancien joueur de l’Union venu pour encadrer les jeunes, Roger Henuset. Un jour, le directeur sportif de l’Union Jacques Urbain est venu nous voir jouer. Quelques jours plus tard, je reçois un coup de téléphone de sa part : ‘est-ce que ça t’intéresserait de venir à l’Union ?’ Ne connaissant rien au football, je ne savais donc pas ce que valait ce club… J’étais dans mon kot avec un ami qui a vite fait une recherche sur Internet et m’a dit qu’ils jouaient en D3. J’y suis allé en me disant que je pouvais retourner en provinciale à tout moment. Je touchais 600 euros par mois ce qui était déjà énorme pour moi, passant de la P2 à la D3. Je me rappelle que mes coéquipiers se plaignaient de l’état des pelouses alors qu’elles étaient exceptionnelles pour moi (sourire). Plusieurs fois, après une mauvais mi-temps de l’équipe, le coach disait : ‘Charles vient de P2 et c’est le seul qui se bouge.’ C’est comme cela que j’ai gagné ma place. Et je ne l’ai plus jamais quittée."

Son statut de chouchou

"J'ai rapidement aimé le côté familial du club. Que ce soit après une victoire ou une défaite, je retrouvais toujours les fans au Club House, la buvette du stade. Nous buvions un verre...et parfois un peu plus (sourire). Un jour, après une défaite, j’avais un peu trop bu. Je suis allé aux toilettes de la buvette et je me suis endormi. Ils ont dû défoncer la porte à 3 heures du matin car je ne répondais pas (rires). Nous avons aussi passé des troisièmes mi-temps à faire la danse des pouces sur les tables avec les fans. Cette ferveur me manque au Luxembourg : ici, ils s’en fichent du football. Il y a toujours la même ferveur dans les tribunes de l'Union mais cela devient plus compliqué pour les joueurs d’aller boire un verre après les matchs vu le niveau de professionnalisme."

Charles Morren a pu jouer l'Europa League avec Dudelange. ©JC Guillaume

L’arrivée des Anglais

"Quand Brighton est arrivé, j’ai directement senti que l’ambition était la D1A alors qu’on se battait encore pour le maintien en D1B. J’aurais adoré rester à l’Union mais je me suis rendu compte que cela allait devenir compliqué pour moi. Je ne regarde pas le football à la maison donc je ne voulais pas le regarder depuis la banquette (sourire). On s’entraînait à Bruxelles et d’un coup, j’ai senti leur ambition quand on a dû aller s’entraîner à Lier. Ils nous ont dit : 'soit vous suivez le projet et vous venez à Lier soit vous quittez le navire.' Avec Saussez, Fixelles, Ferber et Perdichizzi, on était cinq à se donner rendez-vous à Ittre et on faisait du covoiturage dans un mini van loué par le club. En arrivant au centre d’entraînement, on devait pointer : on avait un code qu’on devait encoder et cela nous donnait l’heure d’arrivée et l’heure de départ en repartant. Je me disais : ‘okay, c’est le boulot’. Si on arrivait en retard, on avait des amendes. Et surtout, ils étaient forts sur les statistiques : est-ce que le joueur partait directement après l’entraînement ou est-ce qu’il restait plus longtemps dans la salle de fitness ? On faisait parfois des mises au vert sur place avant les gros matchs ce qui nous était totalement étrangers. Ils faisaient aussi très attention à l’aspect physique : nous devions nous peser chaque jour avec la mesure du pli cutané pour connaître le taux de graisse. Nous ne faisions jamais cela avant tout comme les nombreuses séances vidéos et le travail avec un coach psychologique."

guillement "Quand Brighton est arrivé, j'ai directement senti l'ambition de monter en D1A."

L’Union actuelle

"Quand ils ont transféré des joueurs comme Undav, Vanzeir ou Teuma et Nielsen, on se demandait qui étaient ces gars venus de l’étranger. Finalement, ils ont montré que c’était des extraterrestres. Cela joue propre, c’est bien organisé et il y a une vraie régularité tout au long de la saison. Les joueurs se battent les uns pour les autres avec un vrai esprit familial. Teuma m’impressionne, il a pris une autre dimension. À l’époque, il avait le potentiel pour faire partie des meilleurs de Belgique mais il avait des hauts et des bas. Le brassard de capitaine l’a rendu meilleur, il a besoin d’avoir des responsabilités. J’ai aussi connu Kandouss qui avait pas mal de déchets techniques et de lacunes qu’il a su gommer avec le temps. Il a su se mettre à niveau jusqu’à devenir titulaire indiscutable. Moris m’impressionne aussi, c’est l’un des meilleurs gardiens de D1A. Le titre ? Ce sera compliqué mais j’y crois. Il faudra bien gérer le championnat et l’Europe."