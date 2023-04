D’un grand d’Europe à un descendant en D1B, l’Union fait le grand écart : “Nous devons être prêts peu importe l’adversaire”

C’est ce qu’on appelle faire le grand écart. Trois jours après avoir tenu en échec le Bayer Leverkusen, l’un des clubs en forme en Bundesliga, l’Union s’apprête à recevoir Seraing en championnat. Une équipe qui n’a plus gagné depuis plus de deux mois et qui est d’ores et déjà reléguée en Division 1B. “Il faut se concentrer sur nous-mêmes, avance Karel Geraerts, l’entraîneur de l’Union. Nous devons être prêts à faire un bon match, peu importe l’adversaire. Qu’ils soient déjà assurés de descendre ne veut rien dire : les joueurs voudront se montrer et jouer pour eux-mêmes. A nous d’être à la hauteur.”