Victor Boniface continue d'impressionner toute l'Europe : "Nous supposons qu'il partira cet été pour un montant record"

En plus d'être un élément importantissime dans le jeu de possession de l'Union, Boniface a montré qu'il était un réel tueur dans le rectangle adverse. Sur l'une de ses seules occasions du match, il s'est offert son sixième but dans cette Europa League. En comptant les cinq goals inscrits avec Bodo/Glimt lors des qualifications pour la Ligue des Champions cet été, il a marqué onze buts en Europe. Soit le meilleur total...à égalité avec Erling Haaland.

De quoi attirer les regards de clubs étrangers pour un joueur acheté environ deux millions d'euros l'été dernier et dont la valeur marchande est désormais évaluée à six millions d'euros. "Il faut arrêter de spéculer avec le possible montant de transfert, tempère Philippe Bormans, le CEO de l'Union. Nous sommes actuellement dans un moment important et 'Boni' a besoin de rester concentré sur son jeu. Il a prouvé qu'il était assez solide pour le niveau européen. Nous supposons qu'il partira cet été pour un montant record. Que ce soit pour cinq ou cent millions d'euros, cela dépendra des clubs intéressés (ironie). Il y a de l'intérêt et des coups de téléphone mais c'est encore trop tôt pour en parler."

Quoi qu'il arrive, l'attaque de l'Union sera un grand chantier en vue de la saison prochaine. En plus du départ de Boniface, tout semble indiquer que Vertessen retournera au PSV à la fin de son prêt et qu'Adingra prendra la direction de Brighton. Les supporters bruxellois n'ont plus qu'à faire confiance à la direction pour qu'elle transfère de belles surprises "à la Boniface".