Geraerts : “Je suis satisfait de la première période où on a fait beaucoup de bonnes choses. Après je suis loin d’être content de la seconde mi-temps. On a manqué de mouvement, le tempo n’était pas suffisant. On s’est fait peur pour rien sur la fin alors qu’on contrôlait le match. Je ne comptais pas faire monter Boniface, mais vu les circonstances du match, je devais le faire.”

Legros : “J’ai un sentiment partagé. Je ne suis pas satisfait de la première mi-temps, on n’a pas été à la hauteur de l’événement et on a trop subi. Heureusement pour nous, le score n’était pas encore trop large. Mais ça nous a fait du bien de marquer directement après la pause et on a fait une bonne mi-temps ensuite. On a une occasion énorme en fin de match pour égaliser. Ce but nous aurait fait du bien, car on ne vit pas des semaines faciles. Comme vous avez pu le voir, les joueurs sont toujours concernés et on tente de bien faire les choses jusqu’au bout. On a mis l’Union en difficulté et juste ça, ce n’est pas mal.”

Cachbach : “C’est dommage d’avoir commencé comme ça la première période. On a trop subi et on voit en fin de match qu’on aurait pu mieux faire. On aurait dû mettre la même intensité dès le début. On avait peut-être un peu d’appréhension puis on s’est lâché en seconde période et on n’avait plus rien à perdre. Il nous manquait cet esprit de guerrier.”