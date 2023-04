Guillaume François après la victoire de l'Union : "Nous avons été trop relax en seconde période"

La rencontre face à Seraing était l’occasion pour plusieurs Unionistes d’enfin recevoir du temps de jeu. Parmi eux, Guillaume François attendait une titularisation en championnat depuis fin octobre 2022 et le déplacement à...Seraing. "Je suis très heureux d’avoir enfin pu rejouer un petit peu, avançait-il à la fin de la rencontre. Ce n’est pas évident car je n’ai vraiment pas reçu beaucoup de temps de jeu depuis le début de l’année. Je profite de ces moments en tentant d’être prêt quand on a besoin de moi. J’aurait même pu ouvrir le score, je me demandais qui était hors-jeu. Heureusement, j’ai rapidement vu le juge de ligne lever son drapeau donc je n’ai pas trop fêté ce but (sourire)."