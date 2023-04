Ceux-ci repartiront tout de même avec un beau souvenir vécu durant la mi-temps de la rencontre : les fans des deux camps se sont rassemblés dans un coin du terrain pour s’échanger, via les stewards, des bières et des écharpes mais aussi des chants et applaudissements à la gloire de l’adversaire du soir. Cette scène, qui peut paraître anecdotique, démontre une belle entente entre des supporters vivant des destins totalement opposés depuis leur montée commune en Division 1A il y a un an et demi. Pendant que l’un joue le titre et une place dans le dernier carré de l’Europa League, l’autre est déjà tourné vers la saison prochaine qui se jouera en Division 1B.

Les deux camps de supporters, dont certains ont vécu la seconde période avec une écharpe de l’adversaire autour du cou, ont en tout cas démontré qu’il peut encore se passer de belles choses dans les tribunes de la Pro League…