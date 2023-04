L’Union joue la tournante et avec le feu, mais ne se brûle pas

Une autre histoire qu’à Malines

Faire tourner, voilà un luxe que l’entraîneur de l’Union ne s’était plus permis depuis longtemps. C’est évidemment la potentielle historique demi-finale européenne qui peut découler de la rencontre de jeudi prochain qui a motivé le T1 à opérer de la sorte. Après le beau 1-1 de jeudi passé, tout reste possible face au Bayer Leverkusen, a fortiori dans un Parc Astrid où les 17-18 000 places ont toutes trouvé preneurs. En août, un autre match européen en aller-retour de très grande importance, face aux Glasgow Rangers celui-là, avait poussé Geraerts à laisser du beau monde au repos, mais le résultat avait été tout autre, puisque l’équipe B des Jaune et Bleu s’était inclinée 3-0 sur la pelouse du KV.

Sept mois plus tard, les remplaçants ont tout de même grandi et l’issue a été tout autre. El Azzouzi et Nilsson, en tête, Puertas, Machida, Sykes et François également ont fait le boulot, pour permettre à Boniface, Lynen, Lazare, Van Der Heyden, Kandouss ou encore Nieuwkoop de souffler et d’arriver frais face aux Allemands dans quelques jours.

Marius a eu le 2-2 au bout des pieds

Bien sûr, ce n’était "que" Seraing, en face. La plus faible équipe de D1, déjà condamnée, n’avait même plus l’énergie du désespoir pour défendre son matricule en première période, mais juste le désespoir et l’énergie d’un effectif qui se sait condamné depuis des mois. La seconde mi-temps a été d’un autre acabit, au point que le but de Marius (2-1, 47e) a donné des sueurs froides aux fans bruxellois… surtout lorsque l’attaquant tchadien expédiait le ballon du 2-2 dans les nuages à la 96e minute.

Mais les Unionistes avaient fait le boulot avant cela, pour se mettre à l’abri. Ils avaient cru marquer dès la deuxième minute par Guillaume François, ce qui aurait été un beau clin d’œil pour celui qui incarne parfaitement l’esprit du collectif, mais l’ailier droit était hors-jeu. La différence s’est faite un peu plus tard, des pieds d’Adingra (1-0, 18e) puis de Vertessen (2-0, 34e). À ce moment, on pensait le vice-champion parti pour un festival, mais il n’en a rien été. L’essentiel est ailleurs : dans la victoire et dans des jambes restées fraîches en vue de l’Europe.

Stéphane Lecaillon