L’arbitre avait fait beaucoup parler de lui pour son attitude lors de la dernière Coupe du monde et notamment lors de la rencontre entre les Pays-Bas et l’Argentine qui s’est soldée par la qualification de la bande à Messi aux tirs au but. À l’époque, il avait été reproché à Lahoz d’avoir envenimé les choses, brandissant 15 cartons jaunes et un carton rouge.

L’Espagnol reste un des arbitres les plus expérimentés en Europe, lui qui a déjà arbitré 41 rencontres de Ligue des Champions dans sa carrière. et 29 rencontres d’Europa League.

Attention pour les Unionistes : Lahoz est réputé pour dégainer facilement les cartons !