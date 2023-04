L’attaque estimée à 18 millions d’euros de l’Union sera à reconstruire

Victor Boniface – 6 millions – 20 buts et 9 assists

Dans les bureaux de l’Union, on ne se fait plus d’illusions : Boniface ne sera plus au club la saison prochaine même si le joueur reste nébuleux sur son avenir. “Pourquoi est-ce impossible que je reste à l’Union ?”, souriait-il après le nul à Leverkusen. Pour la simple et bonne raison que le Nigérian est tout simplement trop fort pour la Belgique. Celui qui a un pied dans près d’un tiers des buts de l’Union cette saison intéresse plusieurs grands d’Europe et vaut déjà plus du triple de sa valeur estimée à son arrivée cet été. Malgré son contrat qui court jusqu’en 2026, Victor Boniface découvrira un nouveau championnat la saison prochaine qui pourrait être la Serie A où des équipes comme Naples et Milan s’intéressent à lui.

Yorbe Vertessen – 4,5 millions – 4 buts et 3 assists

En l’espace de deux mois, l’attaquant des U21 belges a réussi à faire oublier Vanzeir. Très rapide, le joueur de 22 ans a aussi montré son efficacité devant le rectangle adverse avec quatre buts et trois assists malgré un temps de jeu assez réduit. Prêté à l’Union cet hiver sans option d’achat, Vertessen retournera au PSV en fin de saison. La probabilité qu’il revienne ensuite à Bruxelles est très faible étant donné son trop gros salaire pour les Unionistes. Reste à voir s’il recevra sa chance à Eindhoven la saison prochaine où des joueurs de la trempe de Bakayoko, Fabio Silva ou même Xavi Simons ont montré leurs qualités cette saison.

Simon Adingra – 6 millions – 13 buts et 13 assists

Sa capacité à évoluer aussi bien sur l’aile gauche que dans la peau d’un deuxième attaquant lui a permis de gratter pas mal de temps de jeu cette saison. Si les attentes ont été placées très hautes après son magnifique but en ouverture de championnat, l’Ivoirien a soigné ses statistiques dans les trois compétitions jouées par l’Union. À tel point que tout indique que le joueur prêté sans option d’achat à l’Union retournera à Brighton. Où il pourrait remplacer dans l’équipe un certain Kaoru Mitoma, auteur de dix buts et sept assists en Angleterre et dont la valeur marchande est passée de 2,5 à 22 millions d’euros depuis son départ de l’Union…

Gustaf Nilsson – 1,5 million – 11 buts

Le Suédois vit une saison frustrante. Blessé dès son premier entraînement avec l’Union, le joueur de 25 ans n’a été titulaire qu’à deux reprises en première partie de saison. Malgré ses quatre buts inscrits en quatre rencontres autour du mois de janvier, Nilsson a vu Vertessen lui passer devant dans la hiérarchie à son arrivée. Malgré cette situation difficile, l’attaquant de Falkenberg ne déçoit jamais quand il reçoit sa chance, comme cela a encore été le cas ce dimanche face à Seraing. Si l’Union ne va pas construire son équipe autour de Nilsson, elle la construira certainement avec lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2025.

Dennis Eckert Ayensa – 450 000 euros – 2 buts et 2 assists

Dennis Ayensa rentre dans une catégorie à part chez les attaquants de l’Union : les déceptions. L’Allemand n’a certainement pas été aidé par les blessures qui l’ont éloigné des terrains en tout début de saison puis lors du mois d’octobre mais aussi lors des deux premiers mois de 2023. Il a aussi dû faire face à une grosse concurrence l’empêchant souvent de faire partie des sélections. Malgré cela, le joueur de 26 ans a déçu quand il a reçu sa chance comme en Coupe de Belgique ou lors de certaines montées au jeu comme face à Seraing. Sous contrat jusqu’en juin 2025, avec une option d’un an, Ayensa ne semble pas avoir les épaules pour s’imposer sur la durée à l’Union. Le passage du fond de la deuxième division allemande au top de la première division belge aura été trop difficile à digérer.