Le premier est Henok Teklab, un ailier gauche de 24 ans qui évolue actuellement en D4 allemande. Cette saison, Teklab a inscrit huit buts et délivré onze assists en 25 rencontres. Le joueur d'origine allemande et érythréenne, qui a une valeur marchande de 250 000 euros aurait déjà signé son contrat et passé sa visite médicale. Celui qui est sous contrat dans son club jusqu'à cet été était d'ailleurs dans les tribunes du stade du Bayer Leverkusen pour le quart de finale de l'Union.

Le second joueur qui devrait porter le maillot de l'Union Saint-Gilloise évolue actuellement dans notre championnat. Boris Lambert, défenseur central de 23 ans, évolue à Eupen depuis l'été 2019. Le Belge, qui a joué 31 rencontres de Pro League cette saison (quatre buts), s'était surtout fait remarquer lors de la première partie du championnat. L'Union, qui s'était déjà montrée intéressée par son profil cet hiver, attend que le sort d'Eupen soit scellé ce dimanche 23 avril pour réaliser l'opération. Comme Teklab, Lambert était présent jeudi dernier dans le stade du Bayer Leverkusen pour assister au quart de finale de l'Europa League de l'Union.