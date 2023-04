Bart Nieuwkoop, le titulaire indiscutable qui s’est fait un nom : “Tout le monde connaît désormais l’Union aux Pays-Bas”

Avant d’aller voir ailleurs après deux saisons de bons et loyaux services à Bruxelles ? Entretien avec le joueur de 27 ans qui pourrait rencontrer Feyenoord, son club formateur, dans le dernier carré de l’Europa League…

Quel regard portez-vous sur votre saison actuelle ?

”C’est toujours compliqué de se juger mais je pense faire une bonne saison. J’arrive à enchaîner les rencontres et à être important pour l’équipe. Je suis globalement content de mes performances et de mes statistiques (NdlR : quatre buts et huit assists toutes compétitions confondues). J’aurais même pu les améliorer si l’arbitre avait validé mon but face à Saint-Trond avec le ballon qui avait passé la ligne (sourire). Défensivement, je pense aussi faire le travail, surtout dans les gros matchs.”

Vos goals et vos assists sont tombés contre Bruges, Anderlecht, Genk ou encore le Standard. Mais aussi face aux Rangers, Braga et Berlin. Peut-on dire que vous êtes l’homme des grands rendez-vous ?

”Ce sont des matchs lors desquels chacun a envie de se montrer. Même si j’aborde ces rencontres avec une grosse motivation, je pense qu’il y a aussi une certaine coïncidence si je suis décisif face aux grands. Il me manque quand même un but lors d’un match européen, j’espère que cela pourra être pour ce jeudi (sourire).”

Peut-on dire qu’il n’y a pas réellement de concurrence avec Guillaume François dans le couloir droit ?

”Si car il me pousse dans mes retranchements à l’entraînement. Loïc Lapoussin, qui joue parfois sur le côté droit, met aussi une certaine concurrence. Mais c’est vrai qu’il n’y a pas nécessairement de raison de me sortir de l’équipe car je suis fit et j’enchaîne les bonnes prestations.”

guillement "J'essaye de me montrer sur le terrain plutôt que de parler dans le vestiaire."

Avec Feyenoord, vous avez déjà affronté Naples ou encore Manchester City et United. Parlez-vous souvent de votre grosse expérience européenne à vos coéquipiers ?

”Pas vraiment car je ne suis pas un gars qui parle beaucoup. J’essaye plutôt de me montrer aux entraînements et en matchs. Des gars comme Teuma, Moris ou Burgess prennent plus facilement la parole. Mais globalement, tout le monde a désormais de l’expérience européenne vu que nous allons déjà jouer notre douzième match européen cette saison. Tout le monde a beaucoup appris de cette campagne européenne.”

Quelles sont les chances de l’Union de passer en demi-finale ?

”C’est du 50-50. Nous avons l’avantage de jouer à domicile devant nos fans. Ce sera un match compliqué face à un très gros adversaire mais nous avons déjà montré (NdlR : face à l’Union Berlin) qu’il était possible de se qualifier après un match nul. Le score du match aller était en tout cas logique.”

Bart Nieuwkoop et l'Union ont réalisé un bon résultat à Leverkusen jeudi dernier. ©JDM

Qu’avez-vous appris lors de cette manche aller ?

”Leverkusen a une équipe qui joue de manière assez directe avec des joueurs très rapides sur les deux côtés. Ils mettent beaucoup de mouvements et jouent souvent en une touche de balle. C’est une équipe face à laquelle il est parfois difficile de défendre si on ne reste pas en bloc.”

Victor Boniface sera le facteur X durant cette manche retour : à quel point est-il important pour l’équipe ?

”Le collectif est toujours le plus important à l’Union mais c’est clair qu’on a récemment vu à quel point il se démène et travaille pour l’équipe. Il sait garder un ballon et marquer facilement. Quand nous sommes mis sous pression, c’est agréable de pouvoir se reposer sur un joueur de sa trempe.”

Si l’Union se qualifie, elle pourrait retrouver Feyenoord en demi-finale. Votre ancien club où vous êtes resté 10 ans…

”Je n’aurais jamais pensé rêver de cette possibilité mais elle existe. Feyenoord est actuellement très fort en championnat et en Europa League. Ce serait totalement fou de les affronter pour une place en finale mais nous avons d’abord un gros match à jouer avant de penser à cette éventualité.”

guillement "Ce serait totalement fou d'affronter mon ex-club Feyenoord en demi-finale d'Europa League..."

Feyenoord doit se mordre les doigts de vous avoir laissé partir gratuitement à l’Union…

”Non, je ne pense pas. Ils ont transféré de très bons joueurs et vivent une deuxième saison au top depuis mon départ. Je ne pense pas qu’ils me regrettent même si on parle de l’Union aux Pays-Bas. Là-bas, tout le monde connaît désormais le club. À l’époque, beaucoup de personnes se demandaient pourquoi je signais dans un club qui venait de monter en Division 1 belge. Ils se rendent compte que c’était le bon choix.”

Ronald Koeman, le coach de l’équipe nationale, vous a-t-il déjà appelé ?

”Non et cela se comprend vu la grosse concurrence à ma position. Ce sera d’autant plus difficile d’accéder à l’équipe nationale que Koeman joue avec un nouveau système en 4-3-3 dans lequel il n’y a pas de joueurs de couloir comme moi. Je pense donc ne pas du tout être dans le coup pour une sélection. Mais je suis content de mes prestations et c’est le plus important.”

Nieuwkoop est un titulaire indiscutable à l'Union cette saison.

Vous arrivez en fin de contrat dans un an : avez-vous déjà entamé des discussions avec le club pour une possible prolongation de contrat ?

”Il n’y a pas encore eu de discussion. En ce moment, je suis concentré sur la fin de saison et je ne pense pas à tout cela. Après les playoffs, nous discuterons et prendrons les décisions qu’il faut. C’est certain que je suis ambitieux et qu’il sera peut-être un jour temps de connaître quelque chose de différent. Mais sportivement, c’est pratiquement impossible de faire un réel pas en avant vu ce qu’on vit à l’Union.”

Quel championnat vous attirerait ?

”Parfois je pense au championnat italien au sein duquel les équipes évoluent souvent en 3-5-2. Cela pourrait me plaire vu mon profil de joueur de couloir. Mais rien de concret n’est encore arrivé l’hiver dernier ou l’été dernier, que ce soit d’Italie ou d’autre part. Je n’ai en tout cas aucun regret d’être resté à l’Union. Je me sens bien en Belgique, je viens de Zélande à la frontière donc j’ai toujours été à moitié belge (rires). Je n’ai pas eu de difficultés à m’adapter dans ce championnat qui est d’un haut niveau.”