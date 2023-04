Contre Leverkusen, ce sera déjà la 50e de Karel Geraerts, meilleur “rookie coach” des dix dernières années

Mieux que Besnik Hasi

Celui qui est toujours en lice pour un doublé Europe-championnat comptabilise 105 points, si l’on ramène toutes les rencontres – même celles de Coupes – à trois unités par victoire. Sur les dix dernières années, aucun “rookie” n’a fait mieux en Belgique. Geraerts devance Besnik Hasi, qui avait fait très fort avec Anderlecht en 2014-2015 (99 points) et Karim Belhocine, qui a remporté pas mal de succès chez les Mauves et à Charleroi (91 points).

Aux côtés de Guardiola et Ancelotti

Cette saison, il n’y a que quatre entraîneurs dans les huit meilleurs championnats européens qui ont remporté plus de rencontres que Geraerts : Roger Schmidt (Benfica, 33 victoires en 41 matchs), Carlo Ancelotti (Real Madrid, 33 victoires en 48 matchs), Pep Guardiola (Manchester City, 34 victoires en 47 matchs) et Erik ten Hag (Manchester United, 36 victoires en 51 matchs). Pas mal comme échantillon de comparaison, non ?