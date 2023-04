Karel Geraerts à la veille de son 50e match d’entraîneur : “Je me sens extrêmement bien à l’Union”

Karel Geraerts, comment voyez-vous ce quart de finale retour après un aller qui laisse une belle chance de qualification ?

”Comme souvent, il ne faudra pas donner trop d’espaces, surtout à un adversaire comme Leverkusen qui a montré à l’aller qu’il propose beaucoup de mouvements et de vitesse grâce à ses joueurs techniques. Mais d’un autre côté, on veut se qualifier, donc aussi être offensifs. Depuis le début de la saison, on a une idée de la façon dont on veut jouer au foot. C’est un de nos points forts de croire en nous et on doit encore le faire ici. On jouera pour gagner.”

Sera-ce le match le plus compliqué de la saison ?

”Je ne sais pas, il y en a eu quelques autres difficiles aussi, mais ce sera un vrai gros match de foot, c’est certain. Et il y aura une grosse pression car les deux équipes veulent se qualifier. Cela se jouera sur des détails et il ne faudra pas commettre d’erreur.”

Il y aura 17 000 personnes dans le stade, un nouveau record. Qu’avez-vous envie de demander aux fans ?

”Je sais que ce n’est pas la peine de leur demander, ils savent ce qu’ils doivent faire ce jeudi. Ce sera un match de gala, historique pour eux aussi : ils étaient là quand ça allait moins bien. Je ne leur demande rien, mais je sais déjà qu’ils mettront une ambiance magnifique.”

guillement Je me sens très bien à l'Union, c'est un euphémisme.

À titre personnel, il s’agira de votre 50e match de T1. Comment voyez-vous la suite de l’aventure avec l’Union ?

”Je me concentre sur les matchs au quotidien. Je sais aussi très bien comment les choses fonctionnent dans le football : quand ça va bien, il y a de l’intérêt pour tout le monde et c’est l’inverse quand les choses vont moins bien. J’ai tout vécu dans ma carrière et je sais à quoi m’attendre, mais je me sens extrêmement bien ici, c’est un euphémisme de le dire. L’équipe a connu un moment moins bon lorsqu’on a perdu contre Westerlo et le Standard, mais on s’est bien rétabli depuis. Mais je sais aussi que c’est dans les deux mois qui arrivent que les prix seront distribués.”