Union Saint-Gilloise : un absent à l’entraînement à la veille de la réception de Leverkusen (VIDEO)

Ils joueront ce jeudi (21h) devant quasiment 17000 personnes, un nouveau record d’affluence dans l’ère moderne du club après les 14 008 spectateurs du tour précédent.

Pirard de retour pour les playoffs?

À cet entraînement de veille de match, un seul joueur manquait à l’appel : le gardien réserviste Lucas Pirard, gêné par un nerf du haut de la fesse depuis plusieurs jours et qui espère être de retour pour les playoffs. Ce sont donc les (très) jeunes Joachim Imbrechts (21) et Imad Fellous (20) qui accompagnent Anthony Moris à l’entraînement et qui seront sur la feuille de match jeudi.

Pour le reste, 24 joueurs étaient présents à la séance de ce mercredi puisque même Siebe Van Der Heyden, suspendu, ou encore François, Dony et Boone, non-repris sur la liste UEFA étaient là.